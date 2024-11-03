"Потрібно 500 тисяч": нардеп погодився з обсягами мобілізації, озвучені Залужним (відео)

Влітку темпи мобілізації в Україні були стабільними та задовольняли потреби ЗСУ, пояснив нардеп Роман Костенко. У жовтні темпи сповільнились і це небезпечно, оскільки немає можливості наздогнати потреби армії.

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З травня по жовтень 2024 року Силам оборони вдалось мобілізувати, орієнтовно, 200 тисяч військовозобов'язаних та придатних українців. У перші місяці після прийняття закон про посилення мобілізації людей біло більше, а потім темпи сповільнились. Про потреби українського війська в нових силах народний депутат та секретар комітету з нацбезпеки ВР Роман Костенко розповів в ефірі телеканалу "Прямий".

Мобілізація в Україні - коментарі Костенка про 50 тис. див. з 11:06

Костенко у відповідь на питання про хід призову запевнив, що мобілізація в Україні продовжується і щомісяця в ЗСУ приходить "енна кількість" нових військовослужбовців. З його слів, з травня лави ЗСУ поповнили 200 тис. ос., але цієї кількості замало. На думку нардепа, реальна потреба Сил оборони відповідає оцінкам, які у грудні 2023 року озвучив тодішній командувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний.

"Пам'ятаєте, Залужний казав, що нам потрібно 500 тис. перед тим як його звільнили. Я приходжу до висновку, що Залужний не зі стелі брав ті цифри, і я більше погоджуюсь тут з ним, що все-таки така цифра більш актуальна, ніж те, що ми набираємо", — наголосив Костенко.

Нардеп додав, що темпи мобілізації з травня по вересень були "стабільні", але, починаючи з жовтня, почалось "просідання" та зменшення обсягів призову. Політик наголосив, що така ситуація може призвести до поганих наслідків, а пізніше буде неможливо надолужити потреби війська.

"Намагалися його покращити, але в цілому тенденція йде на зменшення кількості мобілізації. Ми цього не можемо допустити ні в якому разі, це буде великою проблемою нашою і ми потім це не зможемо вже наздогнати", — сказав він.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, Фокус писав про заяву Валерія Залужного взимку 2024 року. Тоді президент України Володимир Зеленський повідомив про слова генерала щодо 500 тисяч новобранців, яких необхідно мобілізувати в ЗСУ. Залужний виступив в ефірі національного телемарафону і заявив, що командування насправді не робило офіційного запиту на таку кількість мобілізованих, а просто озвучило потреби війська у солдатах, зброї, боєприпасах на 2024 рік. Очільник держави звільнив генерала з посади командувача і армію очолив генерал Олександр Сирський, тодішній командувач Сухопутними військами.

Нагадуємо, 30 жовтня ексначштабу загону "Айдар" Євген Дикий розповів про проблеми мобілізації в Україні та про втому бійців, які третій рік поспіль воюють.