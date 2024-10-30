"Знову бачимо спад": Дикий розповів про проблеми з мобілізацією в Україні восени

За словами ветерана російсько-української війни, більшість захисників виснажені, адже воюють понад 2 з половиною роки і їх не змінюють. Закон про мобілізацію, що набув чинності в травні, дав певний сплеск, проте з вересня все знову змінилося.

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Загальна мобілізація в Україні триває і восени спостерігається певний спад. Дедалі менше людей вирушають служити. Про це детальніше розповів ветеран російсько-української війни та екскомандир роти батальйону "Айдар" в ефірі "Українського радіо".

За його словами, ситуація із "залізом" сьогодні далека від ідеалу і того обсягу, який хотілося б мати Україні, але загалом прийнятна. А от людей стає дедалі менше і більшість захисників воює вже понад 2 з половиною роки.

Ці бійці втомлені та виснажені, як морально, так і фізично, а міняти їх не поспішають. Влітку був певний сплеск мобілізаційного процесу завдяки ухваленому раніше закону, але зараз же ситуація змінилася.

"Він (сплеск. — Ред.) тривав близько 3 місяців. Влітку намітилися більш-менш прийнятні темпи мобілізації. Але з вересня ми знову бачимо спад на рівень, який був до ухвалення закону. На жаль, ми маємо констатувати вкрай небезпечний і неприємний момент. Ми набираємо зараз новобранців у півтора рази менше, ніж за цей час втрачаємо на фронті..., я маю на увазі не тільки загиблих. Це і загиблі, і поранені, і хворі. Але так чи інакше, це ті захисники, які вибули з фронту", — заявив Євген Дикий.

Ухилення від військового обліку, як вважає ветеран, має бути криміналізоване. Зараз це просто адміністративне правопорушення, покарання за яке на рівні штрафу в 25 тисяч гривень. Це питання наповнення бюджету, але точно не покарання.

"Насправді досі не вирішено дві принципові проблеми. Одну ви згадали, іншу — ні. Для того, щоб у нас зрушилося питання мобілізації, нам треба дві принципові речі. Це, з одного боку, встановлення граничного терміну служби навіть під час війни, а по-друге, криміналізація ухилення", — підсумував Євген Дикий.

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, в яких випадках працівники ТЦК можуть зайти до людини додому. Під час мобілізації представники військкоматів вручають повістки на вулицях і навіть надсилають поштою. Юристка Катерина Аніщенко розповіла, чи можуть із повісткою зайти на подвір'я будинку військовозобов'язаного або відвідати його квартиру.