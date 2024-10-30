"Снова видим спад": Дикий рассказал о проблемах с мобилизацией в Украине осенью

По словам ветерана российско-украинской войны, большинство защитников истощены, ведь воюют более 2 с половиной лет и их не меняют. Вступивший в силу в мае закон о мобилизации дал некий всплеск, однако с сентября все вновь изменилось.

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Всеобщая мобилизация в Украине продолжается и осень наблюдается определенный спад. Все меньше людей отправляются служить. Об этом детальнее рассказал ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты батальона "Айдар" в эфире "Украинского радио".

По его словам, ситуация с "железом" сегодня далека от идеала и того объема, который хотелось бы иметь Украине, но в целом приемлема. А вот людей становится все меньше и большинство защитников воюет уже более 2 с половиной лет.

Эти бойцы уставшие и истощены, как морально, так и физически, а менять их не спешат. Летом был некий всплеск мобилизационного процесса благодаря принятому ранее закону, но сейчас же ситуация изменилась.

"Он (всплеск. — Ред.) продолжался около 3-х месяцев. Летом наметились более-менее приемлемые темпы мобилизации. Но с сентября мы снова видим спад на уровень, который был до принятия закона. К сожалению, мы должны констатировать крайне опасный и неприятный момент. Мы набираем сейчас новобранцев в полтора раза меньше, чем за это время теряем на фронте…, я имею в виду не только погибших. Это и погибшие, и раненые, и больные. Но так или иначе, это те защитники, которые выбыли с фронта", — заявил Евгений Дикий.

Уклонение от воинского учета, как считает ветеран, должно быть криминализировано. Сейчас это просто административное правонарушение, наказание за которое на уровне штрафа в 25 тысяч гривен. Это вопрос наполнения бюджета, но точно не наказание.

"На самом деле до сих пор не решены две принципиальные проблемы. Одну вы упомянули, другую — нет. Для того, чтобы у нас сдвинулся вопрос мобилизации, нам надо две принципиальные вещи. Это, с одной стороны, установление предельного срока службы даже во время войны, а, во-вторых, криминализация от уклонения", — подытожил Евгений Дикий.

Напомним, 30 октября сообщалось, в каких случаях работники ТЦК могут зайти к человеку домой. Во время мобилизации представители военкоматов вручают повестки на улицах и даже отправляют по почте. Юрист Екатерина Анищенко рассказала, могут ли с повесткой зайти во двор дома военнообязанного или посетить его квартиру.