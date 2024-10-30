Мобилизация 2024: в каких случаях работники ТЦК могут зайти к человеку домой

Во время мобилизации представители военкоматов вручают повестки на улицах и даже отправляют по почте. Юрист Екатерина Анищенко рассказала, могут ли с повесткой зайти во двор дома военнообязанного или посетить его квартиру.

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В Украине объявлена всеобщая мобилизация, и работники ТЦК вручают военнообязанным повестки. Адвокат Екатерина Анищенко в комментарии "24 каналу" объяснила, имеют ли они право по закону зайти для этого непосредственно на территорию проживания человека.

Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку дома

В соответствии с законодательством вручение повестки по месту жительства возможно. То есть представители ТЦК имеют право зайти с повесткой на территорию двора дома или в квартиру военнообязанного.

Военные могут проникнуть в жилье в пределах установленных законом процедур для вручения официальных документов. В том числе речь идет о повестках.

Мобилизация в Украине: в чем ограничены работники ТЦК

Сотрудники ТЦК обязаны соблюдать права и свободы граждан, приходя к ним домой.

"Работники военного комиссариата могут посетить жилье человека с целью вручения повестки или осуществления других официальных процедур. Однако они должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия. А гражданин в свою очередь имеет право проверить эти документы", — пояснила юрист.

Важный нюанс: такие действия возможны только с предварительного согласия или после предупреждения владельца жилья. Проникновение на частную территорию без разрешения может нарушить право человека. В случае, если к мужчине домой пришли представители ТЦК, советуют требовать документы.

Напомним, в Одессе осудили местного жителя, который снял на телефон работников ТЦК и опубликовал видео в соцсетях.

В СМИ опубликовали полный список категорий граждан, которых не смогут мобилизовать в ноябре 2024 года.