Мобілізація-2024: у яких випадках працівники ТЦК можуть зайти до людини додому

Під час мобілізації представники військкоматів вручають повістки на вулицях і навіть відправляють поштою. Юристка Катерина Аніщенко розповіла, чи можуть із повісткою зайти у двір будинку військовозобов’язаного або завітати до його квартири.

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В Україні оголошена загальна мобілізація, тож працівники ТЦК вручають військовозобов’язаним повістки. Адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі "24 каналу" пояснила, чи мають вони право за законом зайти для цього безпосередньо на територію проживання людини.

Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку вдома

Відповідно до законодавства, вручення повістки на місці проживання можливе. Тобто представники ТЦК мають право зайти з повісткою на територію подвір’я будинку або у квартиру військовозобов’язаного.

Військові можуть проникнути у житло в межах встановлених законом процедур для вручення офіційних документів. Зокрема тут ідеться про повістки.

Мобілізація в Україні: у чому обмежені працівники ТЦК

Співробітники ТЦК зобов’язані дотримуватися прав і свобод громадян, приходячи до них додому.

"Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур. Проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус і повноваження. А громадянин своєю чергою має право перевірити ці документи", — пояснила юристка.

Важливий нюанс: такі дії можливі тільки з попередньої згоди або після попередження власника житла. Проникнення на приватну територію без дозволу може порушити право людини. У випадку, якщо до чоловіка додому прийшли представники ТЦК, радять вимагати документи.

Нагадаємо, в Одесі засудили місцевого жителя, який зафільмував на телефон працівників ТЦК та опублікував відео у соцмережах.

У ЗМІ опублікували повний список категорій громадян, яких не зможуть мобілізувати у листопаді 2024 року.