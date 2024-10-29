Спробував зібрати перегляди двічі: як покарали одесита за відео у TikTok із працівниками ТЦК

Водій зняв патруль, який працював на перехресті, та опублікував у соцмережі. У нього відібрали iPhone та засудили за перешкоджання ЗСУ.

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В Україні засудили чоловіка, який зафільмував проведення мобілізації для соцмереж. Про це відомо з вироку Малиновського районного суду Одеси від 12 вересня.

Порушення мобілізації: що сталося

На лаві підсудних опинився уродженець Одеси, який працює водієм у КП "Міські дороги". 17 травня він опублікував у ТікТок зі смартфона iPhone 11 Pro Мах відео. Кадри він зняв сам, на них проводять заходи мобілізації працівники ТЦК.

Публікацію переглянула "значна кількість осіб", вона набрала 557 коментарів та була 541 раз збережена іншими користувачами. Однак на цьому "блогер" не зупинився. 28 травня одесит знову поширив відео з військовими. Цього разу він набрав 54 коментарі та 19 збережень.

У ТЦК повідомили, що співробітники військкомату 17 та 28 травня працювали на перехресті вулиць Грушевського та Хімічної. Вони спільно з поліціянтами проводили мобілізаційні заходи і на оприлюднених відео військових можна "ідентифікувати на місцевості".

Порушення мобілізації: що вирішив суд

9 серпня між прокурором та обвинуваченим із його адвокатом була укладена угода. Сторони погодились, що порушника засудять до п’яти років ув’язнення, але звільнять з іспитовим строком від одного до трьох років. Згаданий iPhone конфіскували.

На суді одесит повністю визнав провину та підтвердив обставини справи. Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Йому призначили п’ять років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з випробуванням на рік.

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Литвиненко розповів, скільки чоловіків ще планують мобілізувати в Україні.

Харківський блогер поділився у соцмережах, як переховується від ТЦК. У коментарях думки розділись, одні почали давати чоловіку поради, а інші його засудили.