Попробовал собрать просмотры дважды: как наказали одессита за видео в TikTok с работниками ТЦК

Водитель снял патруль, который работал на перекрестке, и опубликовал в соцсети. У него отобрали iPhone и осудили за препятствование ВСУ.

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В Украине осудили мужчину, который снял проведение мобилизации для соцсетей. Об этом известно из приговора Малиновского районного суда Одессы от 12 сентября.

Нарушение мобилизации: что произошло

На скамье подсудимых оказался уроженец Одессы, который работает водителем в КП "Городские дороги". 17 мая он опубликовал в ТикТок со смартфона iPhone 11 Pro Мах видео. Кадры он снял сам, на них проводят мероприятия мобилизации работники ТЦК.

Публикацию просмотрело "значительное количество человек", она набрала 557 комментариев и была 541 раз сохранена другими пользователями. Однако на этом "блогер" не остановился. 28 мая одессит снова распространил видео с военными. На этот раз он набрал 54 комментария и 19 сохранений.

В ТЦК сообщили, что сотрудники военкомата 17 и 28 мая работали на перекрестке улиц Грушевского и Химической. Они совместно с полицейскими проводили мобилизационные мероприятия, и на обнародованных видео военных можно "идентифицировать на местности".

Нарушение мобилизации: что решил суд

9 августа между прокурором и обвиняемым с его адвокатом было заключено соглашение. Стороны согласились, что нарушителя приговорят к пяти годам заключения, но освободят с испытательным сроком от одного до трех лет. Упомянутый iPhone конфисковали.

На суде одессит полностью признал вину и подтвердил обстоятельства дела. Суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ. Ему назначили пять лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытанием на год.

Напомним, секретарь СНБО Александр Литвиненко рассказал, сколько мужчин еще планируют мобилизовать в Украине.

Харьковский блогер поделился в соцсетях, как скрывается от ТЦК. В комментариях мнения разделились, одни начали давать мужчине советы, а другие его осудили.