Мобілізація у листопаді: кого з чоловіків точно не призвуть до ЗСУ

Лише кілька категорій громадян не підлягають призову до лав ЗСУ і українське законодавство встановлює їх чіткий перелік.

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В Україні проводяться мобілізаційні заходи. Однак в листопаді не всі категорії громадян підлягають призову. Деякі з них не є військовозобов'язаними та мають право на відстрочку. Перелік осіб, яких не можуть призвати, надає "Телеграф".

Зокрема, не можна мобілізувати заброньованих людей та осіб з відстрочкою.

Мобілізація у листопаді — кого можуть забронювати

Бронюванню підлягають:

працівники критично важливих підприємств. Їм бронь надається на 12 місяців;

державні службовці;

народні депутати та їхні помічники;

працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, поліції, рятувальної служби;

працівники підприємства із мобілізаційними завданнями та інших критично важливих для економіки підприємств;

виробники товарів для армії, підприємства, які виготовляють і ремонтують військову техніку та боєприпаси.

Відстрочка: хто не може бути мобілізований в листопаді

Через стан здоров'я не підлягають мобілізації:

люди з будь-якою групою інвалідності;

особи, які мають статус "тимчасово непридатного";

онкохворі;

люди з серйозними хворобами серця, нервовими розладами, судинними захворюваннями, інфекційними та вірусними захворюваннями;

особи з серйозними хворобами органів дихання, хронічними захворюваннями нирок та порушенням зору та слуху.

Відстрочку від мобілізації можна отримати у зв'язку з сімейними обставинами. Призвати в армію не можуть:

батьків, які самостійно виховують одну або більше дітей до 18 років;

тих, хто має трьох і більше неповнолітніх дітей (але без заборгованості по аліментах);

батьків дитини до 18 років, якщо інший із батьків загинув, зник безвісти, або позбавлений батьківських прав;

батьків дитини з інвалідністю або з тяжкою хворобою.

Також відстрочку від мобілізації можуть отримати особи, які здійснюють догляд за:

чоловіком/дружиною або батьками з інвалідністю;

повнолітньою дитиною з інвалідністю І або ІІ групи;

родичами, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії.

Мобілізувати не можуть студентів та працівників у сфері освіти, зокрема:

вчителів, викладачів та інших науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють у закладах вищої та фахової передвищої освіти (за умови, що їх зайнятість становить не менше ніж 0,75 ставки);

інтернів, докторантів та аспірантів, які продовжують навчання для здобуття вищого рівня освіти;

студентів, які здобувають освіту на денній або дуальній формі навчання.

Також не можуть мобілізувати членів родин загиблих захисників, чиї близькі зникли безвісти, загинули або ж посмертно отримали звання Героя України, осіб до 25 років та після 60. Людей, звільнених з ворожого полону, можна мобілізувати лише за добровільною згодою.

Нагадаємо, за словами військового експерта Євгена Дикого, для стабілізації фронту та створення резервів для наступальних операцій Україні потрібно мобілізувати пів мільйона осіб. Ідеальним військовим на полі бою є чоловік віком від 25 до 35 років, максимум — до 40 років.

Зазначимо, військовий експерт Петро Черник переконаний, що мобілізаційний вік слід знизити до 23 років. Він додав, що поповнення чисельності війська неможливе без проведення мобілізації.