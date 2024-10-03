Лише 2 дзвінки: юристи поділились інструкцією для українців на випадок вручення повістки

Українці віком від 18 до 60 років мають носити з собою документи та бути готовими до можливої перевірки. Адвокати пояснили, який вигляд повинна мати повістка, що буде після неявки та як діяти, якщо права були порушені.

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Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до 9 листопада. Тобто працівники ТЦК продовжать проводити перевірки документів на вулицях та вручати повістки. Про те, що треба знати, йдеться в матеріалі "УНІАН".

У період мобілізації в Україні чоловіки віком 18-60 років зобов’язані носити з собою військово-обліковий документ. На вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліції його потрібно пред’являти.

Мобілізація в Україні: який вигляд повинна мати повістка

Згідно з законом, у повістці мають бути зазначені:

ПІБ й дата народження особи, якій її вручають;

найменування ТЦК, який її видав;

мета виклику у військкомат;

місце, день і час, коли потрібно з’явитись;

підпис посадовця, який сформував документ;

реєстраційний номер;

пояснення щодо наслідків неявки та обов’язку повідомити про причини в такому разі.

Неявка за повісткою: які будуть наслідки

Адвокати Руслан Мельнік та Євген Камишев наголосили, що у разі ігнорування повістки ТЦК може звернутись у поліцію, щоб людину затримали та доставили у військкомат. Правоохоронці розшукують порушника протягом 5 днів.

Якщо знайти військовозобов’язаного не вдалось, йому надсилають рекомендованим листом вимогу з’явитись у ТЦК. Як відомо, після цього, незалежно від того, чи був отриманий документ на руки, військкомат може звертатись у суд за обмеженням порушника у праві керувати авто.

Мобілізація в Україні: інструкція у 2 дзвінки

Може бути таке, що представники ТЦК зупинили та утискають права й свободи. В такому разі юристи радять зробити два дзвінки — у поліцію та до Вищої ради правосуддя. Після того, як приїдуть працівники цих відомств, можна буде заявити про правопорушення з боку військових.

Нагадаємо, юрист Дмитро Франчук відповів, чи можливо підписати контракт зі ЗСУ вже після того, як вручили повістку.

Військова адвокатка Дар'я Панфілова пояснила, коли вважається врученою повістка, відправлена поштою.