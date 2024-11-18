Чи мають право працівники ТЦК зупиняти авто для вручення повістки: юрист дав чітку відповідь

Юристи зазначають, що зупиняти авто для вручення повістки військкоми мають право лише в одному випадку і з дотриманням законодавства. В іншому разі можна знімати дії на камеру і звертатись до поліції для фіксації порушень.

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) активно займаються оповіщенням військовозобов’язаних та зупиняють транспортні засоби громадян. Адвокат Ростислав Кравець для "Bigmir Aвто" роз'яснив, в яких випадках зупинка авто для вручення повістки є правомірною.

Чи мають право працівники ТЦК зупиняти авто для вручення повістки

Військкоми не мають повноважень зупиняти автомобілі та перевіряти документи водіїв — це право належить лише поліцейським у випадках, передбачених законом. Така ситуація можлива лише у разі, якщо співробітники ТЦК працюють на дорозі разом із представниками Нацполіції. Тоді водій зобов'язаний виконати вимоги правоохоронців. Водночас правоохоронцям слід як належно представитись та чітко пояснити причину зупинки.

Вручення повістки без печатки: що робити в цьому випадку

В разі, якщо військкоми намагаються вручити документ без печатки або з некоректними даними, особа має право відмовитись від її отримання. Юрист зазначив, що його може виписати тільки керівник органу, а не рядові військкоми — вони можуть лише доставити документ за адресою. Перед врученням повістки співробітники ТЦК повинні пред’явити документи, які підтверджують їхню особу та повноваження.

Як діяти в разі вручення повістки із порушенням закону

Адвокат зазначив, що при врученні повістки не слід виходити з автомобіля або передавати документи особам, які не виконують вимоги закону. Якщо такі дії здаються підозрілими або незаконними, Ростислав Кравець радить знімати дії осіб на камеру й одразу звертатися до поліції для фіксації порушень.

Нагадаємо, раніше юристи розповідали, в яких випадках можна законно відмовитися від вручення повістки та не нести за це відповідальності. Це можливо за декількох умов.

Додамо, що у Верховній Раді придумали новий спосіб ухилення від вручення справжньої повістки — продажу пустого бланку з печатками. Військовозобов'язаному продають пустий бланк, який він заповнює самостійно. Його особа може пред'являти в разі, якщо її зупинили для перевірки документів.