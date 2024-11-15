Відмовитись від повістки та не отримати покарання: юристи розповіли, в яких випадках це можливо

Існує лише декілька випадків, коли особа може відмовитись від повістки й не нести за це жодної відповідальності.

В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні важливим є питання щодо відмови від вручення повістки. Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери" розповіли, в яких випадках можна законно відмовитися від отримання повістки без наслідків.

За інформацією правознавців, у випадку відсутності військово-облікових документів взагалі, застарілих даних у них, неактуальної ВЛК військовозобов'язаній можуть вручити повістку на оновлення військово-облікових даних. Однак якщо особа в повному обсязі виконала правила військового обліку, нещодавно оновила свої облікові дані, є відповідний штрихкод для перевірки інформації в єдиному реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг" про наявність відстрочки від мобілізації, то підстав для вручення повістки немає.

Без негативних юридичних наслідків можуть відмовитись від повістки лише особи, які виключені з військового обліку. Вони з моменту виключення не мають жодного юридичного та правового зв'язку з ТЦК.

Від повістки можна відмовитись за умов:

на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника;

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена на це особа.

Відповідальність за відмову від повістки

В разі неоновлення військово-облікових даних підстав для відмови для отримання повістки немає. Така відмова від повістки трактується як порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

Відмова від повістки на оновлення військово-облікових даних тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Аналогічна адміністративна відповідальність настає також у випадку отримання та ігнорування такої повістки. У випадку відмови від проходження ВЛК або відмови від мобілізаційного розпорядження (бойової повістки), то за таку відмову настає кримінальна відповідальність.

Раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін зазначав, що повістки мають право вручати не тільки працівники ТЦК. Він розповів, хто ще може входити до групи оповіщення.

Пізніше народна депутатка України Анна Скороход розповіла про проблеми, які виникли під час загальної мобілізації. Також вона розкритикувала неякісну роботу ВЛК.