Отказаться от повестки и не получить наказание: юристы рассказали, в каких случаях это возможно

Существует лишь несколько случаев, когда лицо может отказаться от повестки и не нести за это никакой ответственности.

В условиях военного положения и мобилизации в Украине важным является вопрос об отказе от вручения повестки. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказали, в каких случаях можно законно отказаться от получения повестки без последствий.

По информации правоведов, в случае отсутствия военно-учетных документов вообще, устаревших данных в них, неактуальной ВВК военнообязанной могут вручить повестку на обновление военно-учетных данных. Однако если лицо в полном объеме выполнило правила воинского учета, недавно обновило свои учетные данные, есть соответствующий штрихкод для проверки информации в едином реестре военнообязанных "Оберіг" о наличии отсрочки от мобилизации, то оснований для вручения повестки нет.

Без негативных юридических последствий могут отказаться от повестки только лица, которые исключены с воинского учета. Они с момента исключения не имеют никакой юридической и правовой связи с ТЦК.

От повестки можно отказаться при условиях:

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя;

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

повестку вручает не уполномоченное на это лицо.

Ответственность за отказ от повестки

В случае необновления военно-учетных данных оснований для отказа для получения повестки нет. Такой отказ от повестки трактуется как нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации.

Отказ от повестки на обновление военно-учетных данных влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Аналогичная административная ответственность наступает также в случае получения и игнорирования такой повестки. В случае отказа от прохождения ВВК или отказа от мобилизационного распоряжения (боевой повестки), то за такой отказ наступает уголовная ответственность.

Ранее представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин отмечал, что повестки имеют право вручать не только работники ТЦК. Он рассказал, кто еще может входить в группу оповещения.

Позже народный депутат Украины Анна Скороход рассказала о проблемах, которые возникли во время всеобщей мобилизации. Также она раскритиковала некачественную работу ВВК.