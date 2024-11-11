Не только работники ТЦК: кто еще имеет право вручать повестки

В группу оповещения, которая вручает повестки военнообязанным, могут входить другие лица в зависимости от того, где проходит вручение.

В условиях мобилизации в Украине в стандартную группу оповещения, которая занимается вручением повесток военнообязанным в Украине, обычно входят работники территориального центра комплектования и социальной поддержки и полиции. Однако есть случаи, когда в состав такой группы могут входить и другие лица. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

По его словам, в состав такой группы могут включаться представители органов власти или местного самоуправления. В случае, если оповещение осуществляется на территории предприятия, туда могут входить представители этого предприятия.

"Если оповещение осуществляется на территории многоквартирного дома, представитель правления этого многоквартирного дома может входить в группу оповещения", — добавил представитель областного ТЦК и СП.

Роман Истомин добавил, что в повестке указана конкретная дата и время, когда человек должен прибыть в ТЦК и СП. Если же лицо не явилось, это означает нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации, что является основанием для обращения в полицию по задержанию.

Добавим, что во время мобилизации представители военкоматов вручают повестки на улицах и отправляют по почте. Могут ли с повесткой зайти во двор дома военнообязанного или посетить его квартиру, в конце октября рассказывала юрист Екатерина Анищенко.

Позже адвокат Татьяна Козян рассказывала, какие права имеют сотрудники ТЦК. Юрист отметила, что они должны действовать в соответствии с действующим законодательством.