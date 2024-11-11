Не тільки працівники ТЦК: хто ще має право вручати повістки

До групи оповіщення, яка вручає повістки військовозобов'язаним, можуть входити інші особи в залежності від того, де проходить вручення.

В умовах мобілізації в Україні до стандартної групи оповіщення, яка займається врученням повісток військовозобов'язаним в Україні, зазвичай входять працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки й поліції. Проте є випадки, коли до складу такої групи можуть входити й інші особи. Про це в коментарі "Суспільному" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, до складу такої групи можуть долучатися представники органів влади чи місцевого самоврядування. В разі, якщо оповіщення здійснюється на території підприємства, туди можуть входити представники цього підприємства.

"Якщо оповіщення здійснюється на території багатоквартирного будинку, представник правління цього багатоквартирного будинку може входити в групу оповіщення", — додав речник обласного ТЦК та СП.

Роман Істомін додав, що в повістці вказана конкретна дата та час, коли людина має прибути до ТЦК та СП. Якщо ж особа не явилась, це означає порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію, що є підставою для звернення до поліції щодо затримання.

Додамо, що під час мобілізації представники військкоматів вручають повістки на вулицях й відправляють поштою. Чи можуть із повісткою зайти у двір будинку військовозобов’язаного або завітати до його квартири, в кінці жовтня розповідала юристка Катерина Аніщенко.

Пізніше адвокатка Тетяна Козян розповідала, які права мають співробітники ТЦК. Юристка наголосила, що вони мають діяти відповідно до чинного законодавства.