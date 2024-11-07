Що дозволено робити співробітникам ТЦК та які права у громадян: пояснення юристки

Працівники ТЦК не мають право входити у квартиру без дозволу або затримувати без належних підстав. При цьому повістки можна вручати будь-де: вдома, на роботі або у громадському місці, якщо людина потрапила на очі військкому.

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Працівники терцентрів комплектування (ТЦК) при врученні повісток не мають права примусово везти громадян у військкомат, якщо поруч немає поліції або немає відповідного рішення суду. Крім того, військовозобов'язані мають право відмовитись ставити підпис про повістку, якщо бачать якесь порушення закону з боку військкомату. Про повноваження ТЦК та права громадян адвокатка Тетяна Козян розповіла на порталі "РБК-Україна".

Козян пояснила, що військкоми повинні діяти відповідно до положень постанови Кабміну №560 від 16 травня 2024 року. У документі, розміщеному на порталі Верховної Ради, вказано, які обов'язки мають керівники та працівники терцентрів комплектування. Серед іншого — влаштовують перевірку документів військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, проводять оповіщення про мобілізацію та тощо. Юристка озвучила список повноважень ТЦК, які важливо знати громадянам, ідеться у статті.

ТЦК та повістки - які права у військкомів Фото: Скриншот

ТЦК та повістки — повноваження військкомів

Які повноваження працівників ТЦК:

вручати повістки для оновлення військово-облікових даних, для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), для мобілізації до лав ЗСУ;

вручати повістку за місцем роботи, за місцем проживання або при особистому контакті з громадянином;

якщо людина відмовляється розписуватись про вручення повістки, то військком повинен скласти відповідний протокол про відмову;

вести облік даних про військовозобов'язаних громадян, оновлювати інформацію про зміну місця проживання, сімейний стан, здоров'я;

якщо громадянин ухиляється від мобілізації, то військкоми мають право викликати поліцію. Поліція допоможе встановити, де перебуває ухилянт, і затримати його, якщо є відповідне рішення суду, пояснила експертка.

Що робити, якщо громадянин не згодний з ТЦК

Юристка також розповіла, як діяти військовозобов'язаним, якщо вони бачать порушення в роботі військкомів:

мають право відмовитись отримувати повістку (це фіксується в протоколі);

звертатись зі скаргами в прокуратуру, суд, до омбудсмена. Можливі причини звернення — порушення прав громадянина, порушення проведення ВЛК.

Зазначимо, раніше Фокус писав про дії, заборонені ТЦК при врученні повісток. Тетяна Козян у розмові з "РБК-Україна" розповіла, що військкомам не можна самовільно перевіряти документи, тиснути на людей, заходити в квартиру без дозволу, примусово доставляти в ТЦК без рішення суду або без участі поліції, погано зберігати персональні дані, порушувати порядок медогляду.

Нагадуємо, 31 жовтня проєкт "Слідство. Інфо" розповів про судові вироки щодо громадян, як створили канали "Де повістка". Тим часом пресслужба Волинського обласного ТЦК пояснила, чи продовжується мобілізація чоловіків від 50 до 60 років.