Мобілізація чоловіків від 50 років: у ТЦК пояснили, чому це законно (скриншот)

Чоловіки віком від 50 до 60 років є військовозобов'язаними, тому їх мобілізуватимуть відповідно до законів України. Заяви про "сенсаційну" заборону насправді не відповідають дійсності, вважають волинські військкоми.

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Співробітники терцентрів комплектування (ТЦК) цілком законно мобілізовують чоловіків, старших 50 років. Водночас вони зважають на директиву Сухопутних військ, у якій насправді ідеться не про заборону призову цієї категорії українців, а про врегулювання. Про особливості дій військкомів щодо військовозобов'язаних старшого віку пресслужба Волинського обласного ТЦК написала на сторінці Facebook.

Волинські військкоми відповіли на повідомлення щодо ймовірного скасування призову чоловіків від 50 років, які вони назвали "сенсаційними". У ТЦК заявили, що основне, чим вони керуються у своїх діях, це Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу". У законі чітко вказано, що військовозобов'язаними є громадяни від 18 до 60 років, а згадана категорія потрапляє в цей діапазон. Водночас немає жодних заборон на призов 50-60-річних. Працівники ТЦК дійсно отримали директиву Сухопутних військ, у якій згадується така група чоловіків. Але в цьому документі йдеться не про заборону мобілізації, а про "врегулювання процедури призову".

"Щодо "сенсації" навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян цієї вікової категорії немає", — написала пресслужба військкомату.

У дописі ТЦК перелічили основні положення, якими керуються під час мобілізації чоловіків від 50 років:

перевіряють, чи є підстави для відстрочки за станом здоров'я чи інші причини;

якщо підстав для відстрочки немає, то мобілізують;

під час призову цієї вікової категорії зважають на здоров'я, військову спеціальність і досвід.

Мобілізація чоловіків старше 50 років - пояснення Волинського ТЦК Фото: Скриншот

Мобілізація чоловіків від 50 років — деталі

Зазначимо, 23 вересня народний депутат Олександр Гончаренко повідомив про директиву №116/2/1/21409 Сухопутних військ, яка стосувалась, серед іншого, і мобілізації чоловіків віком від 50 років. Текст директиви так і не було оприлюднено. Зі слів політика, цю категорію українців начебто мають призивати лише тоді, коли є мобілізаційне розпорядження — тобто запит на конкретну людину.

Протягом наступного місяця військкоми уточнили, що й надалі продовжують направляти до лав ЗСУ 50-60-річних. Наприклад, представник Сумського ОТЦК і СП Сергій Монукал заявив, що їх мобілізують переважно у підрозділи забезпечення або у транспортні.

Нагадуємо, 22 жовтня юрист Роман Лихачов розповів про проблеми з мобілізацією військовозобов'язаних, які не встигли оформити бронювання. Тим часом у Верховній Раді підготували особливий законопроєкт, у якому йдеться про призов чоловіків 18-25 років, які раніше були обмежено придатними.