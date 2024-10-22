"Випадків дуже багато": юрист розповів про призов заброньованих та проблеми мобілізації (відео)

Громадяни інколи приносять не повний пакет документів на бронювання і це використовують військкоми, щоб їх мобілізувати, пояснив військовий юрист Роман Лихачов. Після цього рік-півтора триває судова тяганина, рішення визнають незаконним, а людина тим часом служить.

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Співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) призивають громадян, які оформили бронювання від мобілізації, при цьому нехтують тим, що через пів року таке рішення скасує суд. Тим часом законодавцям потрібно шукати баланс між потребами фронту та економіки, формуючи кращий механізм захисту від призову. Про проблеми так званого "призупинення" бронювання військовий юрист Роман Лихачов розповів в ефірі телеканалу "Київ 24".

Лихачов відповів на питання журналіста, який згадав про скарги підприємців на відсутність працівників та про заяви громадян, для яких призупинили бронювання. Юрист пояснив, що слід шукати баланс між потребами бізнесу та армії, і щоб при цьому не було зловживань. З його слів, на сьогодні мобілізують навіть тих людей, які вже отримали захист від мобілізації. На такі дії наважують в ТЦК, оскільки їм потрібно виконати план: набирають людей, ті служать рік-півтора, а потім суд визнає, що це незаконно. Крім того, військкоми використовують ситуацію, коли є проблема з документами.

"Багато випадків, коли людей з бронюванням все одно призивають, в мене таких звернень дуже багато. ТЦК [мобілізують таких людей — Ред.] просто через те, що є певний план", — зауважив юрист.

У ефірі також пролунало, що в українському законодавстві немає такого поняття як "призупинення", адже можна лише скасувати якесь рішення або наказ про бронювання. Тому "призупинення юридично це не правильне формулювання". Також співрозмовник журналістів звернув увагу на особливість процесу мобілізації, коли спершу людей визнають непридатними або заброньованими, а потім починають перевіряти, чи не скористались вони "корупційними чинниками". Ще одна проблема — економічне бронювання, яке військові оцінюють як не справедливе. При цьому ТЦК потрібно шукати військовозобов'язаних для фронту, а їх немає, наголосив юрист.

"У ТЦК, думаю, виникає питання: тут заброньовані, тут ті, що мають на відстрочку, тут ті, що служать, тут ті, що закордоном, а мобілізаційного ресурсу, якого можна призивати, його залишається все менше, і тому оце основна причина призупинення бронювання", — пояснив Лихачов.

Зазначимо, 9 жовтня джерело журналістів "Української правди" в уряді повідомило, що процес бронювання призупинили, орієнтовно, до 15 листопада. Рішення, ймовірно, прийняв президент Володимир Зеленський. Протягом півтора місяця працівники військкоматів перевірятимуть підстави для відстрочки та бронювання. Якщо з'ясують, що підстав немає, то захист від призову скасують, розповіли співрозмовники журналістів.

Нагадуємо, 21 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що з грудня 2024 року планують запровадити певні новації у систему мобілізації. Тим часом на порталі "Судово-юридичної газети" розповіли історію про чоловіка, який мав усі підстави для відстрочки, але отримав відмову від ТЦК.