Мобілізація в Україні: з якими хворобами нервової системи не візьмуть до армії

Непридатним до військової служби під час воєнного стану вважаються хворі на менінгіт, енцефаліт, мієліт, епілепсію.

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В Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан, в межах яких військовозобов'язаних громадян призивають на службу. Однак є низка законних підстав, зокрема медичних, що передбачають звільнення від мобілізації. Вони прописані у наказі №490 Міністерства оборони України, який затверджує зміни в положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України.

У документі наведено перелік діагнозів, пов'язаних із порушеннями функцій центральної нервової системи (ЦНС), які унеможливлюють проходження військової служби.

До цього переліку належать:

запальні захворювання, що швидко прогресують, ЦНС із значними порушеннями функцій, такі як менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес;

системні атрофії; екстрапірамідні, дегенеративні хвороби, церебральний параліч, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, дитячий церебральний параліч, паралітичні стани, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші;

епілепсія з частими нападами або вираженими психічними розладами;

захворювання периферичної нервової системи, які супроводжуються серйозними функціональними порушеннями (ураження черепних нервів, нервових корінців та сплетінь, полі-, мононейропатії, усі форми міастеній, міопатії, хвороби нервово-м’язового з’єднання та м’язів, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші).

Нагадаємо, мобілізації не підлягаються військовозобов'язані, які мають важкі захворювання артерій, вен, лімфатичних вузлів за умови, якщо ці хвороби супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

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