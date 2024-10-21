Мобилизация в Украине: с какими болезнями нервной системы не возьмут в армию

Непригодным к военной службе во время военного положения считаются больные менингитом, энцефалитом, миелитом, эпилепсией.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, в рамках которых военнообязанные граждане призываются на службу. Однако существует ряд законных оснований, в частности медицинских, предусматривающих освобождение от мобилизации. Они прописаны в приказе №490 Министерства обороны Украины, который утверждает изменения в положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

В документе приведен перечень диагнозов, связанных с нарушениями функций центральной нервной системы (ЦНС), которые делают невозможным прохождение военной службы.

В этот перечень входят:

быстро прогрессирующие воспалительные заболевания ЦНС со значительными нарушениями функций, такие как менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс;

системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие;

эпилепсия с частыми приступами или выраженными психическими расстройствами;

быстро прогрессирующие заболевания периферической нервной системы, которые сопровождаются серьезными функциональными нарушениями (поражение черепных нервов, нервных корешков и сплетений, поли-, мононейропатии, все формы миастений, миопатии, болезни нервно-мышечного соединения и мышц, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие).

Напомним, мобилизации не подлежат военнообязанные, которые имеют тяжелые заболевания артерий, вен, лимфатических узлов при условии, если эти болезни сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

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