Мобилизация в Украине: какое наказание грозит за игнорирование повестки

Нарушителям мобилизационного законодательства грозит административная ответственность. Адвокат Николай Онисковец объяснил, почему не удастся проигнорировать повестку.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и введено военное положение. Во время этого периода военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки. Адвокат Николай Онисковец, управляющий партнер Адвокатского объединения "АКТ" и руководитель практики военного права, рассказал "УНИАН", какие последствия ожидают тех, кто игнорирует повестки.

Согласно статье 210-1 КУоАП, за нарушение законодательства о мобилизации предусмотрена административная ответственность. Игнорирование повестки во время военного положения наказывается штрафом от 17 000 до 25 500 гривен. В военное время представителям территориальных центров комплектования (ТЦК) не обязательно составлять протокол — они могут заочно вынести постановление, которое обязаны отправить нарушителю.

Гражданин имеет выбор: либо оплатить штраф, либо обжаловать постановление. Если штраф не будет уплачен или обжалован, дело передается в исполнительную службу, которая может наложить арест на счета или имущество, напомнил Онисковец.

Кроме штрафа, за игнорирование повестки предусмотрены другие меры воздействия, указанные в статье 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", добавил адвокат. Если гражданин не является по повестке, руководитель ТЦК может обратиться в полицию, чтобы задержать человека и доставить его в центр комплектования. В случае, если полиция не сможет задержать нарушителя, они предоставят письменный ответ о невозможности выполнения задержания.

ТЦК имеет право отправить требование, которое также считается врученным документом даже в случае, если человек не получит или откажется от письма.

Если после этого лицо не выполнит своей обязанности, ТЦК может обратиться в суд с требованием временно ограничить право управления транспортным средством для нарушителя.

Напомним, 18 октября адвокат Дмитрий Кушнаренко заявил, что в Украине стало невозможно доказать, что военнообязанный ненадлежащим образом получил повестку.

20 октября нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко сообщил, что пользователей и администраторов Telеgram-каналов, которые сообщают о местах работы сотрудников ТЦК и полиции, будут привлекать к ответственности.