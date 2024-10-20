Админов и читателей Telegram-каналов "Где повестки?" будут наказывать: что придумали в Раде (видео)

Пользователей и администраторов чатов, сообщающих о местонахождении сотрудников ТЦК и полиции, будут наказывать по статье о препятствии работе ВСУ. Читателей вычислят по номерам телефонов.

Related video

В Украине будут привлекать к ответственности пользователей и администраторов Telеgram-каналов, сообщающих о местах работы сотрудников ТЦК и полиции. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко в эфире телеканала "КИЇВ24".

Правоохранители будут находиться в чатах "Где повестки?" и вычислять пользователей по номерам телефонов. Привлекать к ответственности обещают за препятствие работе ВСУ по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, по которой можно получить от пяти до восьми лет тюремного заключения.

Федиенко подчеркнул, что окончательное решение принимают правоохранители. Передача данных о местонахождении сотрудников ТЦК или блокпостов расценивается как препятствие работе ВСУ, добавил он.

"Если не будет известно, кто администратор подобного Telеgram-бота, правоохранители будут пытаться вытаскивать тех, кто сообщил о расположении", — указал нардеп.

В случае, когда гражданин Украины проехал мимо блокпоста и сообщил об этом в чат-бот, правоохранители попытаются определить его местонахождение.

"И таким образом через телефон будут дальше уже выходить на этого гражданина. Возможно для того, чтобы провести профилактическую беседу", — заключил Федиенко.

Напомним, в Запорожье произошел конфликт между гражданскими и военкомами. Военный решил выстрелить в воздух из автомата, когда его начали толкать, но окружающие не испугались и не разошлись.

Сухопутные войска ВСУ ранее напомнили о наказании для работников СМИ и блогеров, которые распространяют "спекулятивные материалы" о действиях ТЦК. Журналисты и блогеры могут стать фигурантами уголовных дел по статье о препятствовании деятельности ВСУ.