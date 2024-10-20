Адмінів і читачів Telegram-каналів "Де повістки?" каратимуть: що придумали в Раді (відео)

Користувачів і адміністраторів чатів, які повідомляють про місцезнаходження співробітників ТЦК і поліції, каратимуть за статтею про перешкоджання роботі ЗСУ. Читачів знайдуть за номерами телефонів.

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В Україні притягатимуть до відповідальності користувачів і адміністраторів Telеgram-каналів, які повідомляють про місця роботи співробітників ТЦК і поліції. Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

Правоохоронці перебуватимуть у чатах "Де повістки?" і вираховуватимуть користувачів за номерами телефонів. Притягувати до відповідальності обіцяють за перешкоджання роботі ЗСУ за статтею 114-1 Кримінального кодексу України, за якою можна отримати від п'яти до восьми років тюремного ув'язнення.

Федієнко підкреслив, що остаточне рішення ухвалюють правоохоронці. Передачу даних про місцезнаходження співробітників ТЦК або блокпостів розцінюють як перешкоду роботі ЗСУ, додав він.

"Якщо не буде відомо, хто адміністратор такого Telеgram-бота, правоохоронці намагатимуться витягати тих, хто повідомив про розташування", — зазначив нардеп.

У разі, коли громадянин України проїхав повз блокпост і повідомив про це в чат-бот, правоохоронці спробують визначити його місцезнаходження.

"І таким чином через телефон будуть далі вже виходити на цього громадянина. Можливо для того, щоб провести профілактичну бесіду", — підсумував Федієнко.

Нагадаємо, у Запоріжжі стався конфлікт між цивільними та військкомами. Військовий вирішив вистрілити в повітря з автомата, коли його почали штовхати, але оточуючі не злякалися і не розійшлися.

Сухопутні війська ЗСУ раніше нагадали про покарання для працівників ЗМІ та блогерів, які поширюють "спекулятивні матеріали" про дії ТЦК. Журналісти та блогери можуть стати фігурантами кримінальних справ за статтею про перешкоджання діяльності ЗСУ.