В Запорожье военный выстрелил во время ссоры с людьми: в ТЦК заявили об угрозе (видео)

Военнослужащий из терцентра комплектования Коммунарского района Запорожья стрелял из автомата в ответ на агрессивные выпады граждан, пояснили в областном военкомате. На видео с места событий видно, что выстрелы никак не повлияли на толпу.

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В Запорожье толпа гражданских окружила сотрудника терцентра комплектования, который проверял документы у военнообязанного. Военнообязанный отказался реагировать на просьбы, вместо этого начал толкать военкома. В какой-то момент военный выстрелил в воздух из автомата, но на это никак не отреагировали окружающие — не испугались и не разошлись. В Запорожском областном ТЦК объяснили, что была угроза жизни и здоровью сотрудника, и напомнили, что во время военного положения следует иметь при себе комплект документов. О ссоре военкома с группой граждан рассказали на странице Facebook учреждения.

В военкомате рассказали об инциденте, который произошел днем 19 октября в Коммунарском районе Запорожья, расположенном на южной окраине областного центра в 28 км от линии фронта. Как выяснилось, сотрудники Коммунарского районного военкомата пытались проверить документы у гражданина, который их не имел при себе. Ему предложили проехаться в ТЦК, чтобы уточнить личные и военно-учетные данные. Фигурант отказался, применил обсценную лексику и "звал на помощь прохожих". Прохожие присоединились к конфликту и даже попытались применить физическую силу к военному, говорится в объяснении пресс-службы учреждения. Чтобы защититься, ему пришлось выстрелить в воздух "из не боевого личного оружия, соблюдая все меры безопасности, предусмотренные в этих случаях".

Запорожский областной ТЦК отметил, что проведет служебное расследование относительно правомерности применения оружия. При этом также напомнили гражданам, какие документы они должны носить при себе и показывать по требованию военных (призывники — приписное удостоверение, военнообязанные — военный билет или временное удостоверение, резервисты — военный билет).

Сварка с ТЦК в Запорожье — объяснение областного терцентра комплектования Фото: Скриншот

Ссора с ТЦК — что произошло в Запорожье

Публикация о ссоре ТЦК с толпой появилась в Telegram-канале "Труха Запорожье" в 16:42 19 октября. Указано, что событие произошло на улице Чумаченко. На видео с места событий видно военного, который держит в руках оружие, похожее на автомат. Когда к нему вплотную подходит мужчина и начинает что-то кричать в лицо и толкаться, сотрудник ТЦК поднимает автомат вверх и осуществляет одиночный выстрел. Мужчина, а также окружающая толпа, на это не реагируют. Зато несколько граждан начинают давить на военного, а он разворачивается, чтобы они не добрались до оружия. Слышен голос оператора, которая делает запись: она ругает военкома и обещает распространить видео скандала в соцсетях.

Отметим, один из предыдущих конфликтов с ТЦК состоялся в Одессе 15-16 октября. На видео, снятом случайными свидетелями, видно потасовку между военкомами и водителем фургона. Одесский областной ТЦК объяснил, что была угроза жизни и здоровью военнослужащих, участвовавших в конфликте, поэтому двух фигурантов задержали.

Напоминаем, 19 октября командование Сухопутных войск обратилось к журналистам и блогерам относительно публикаций о действиях ТЦК: предупредили, что за ложь придется отвечать.