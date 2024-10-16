Под Одессой военные вытащили водителя из авто: в ТЦК говорят, что действовали законно (видео)

В Одесской области произошла драка трех военных из терцентра комплектования и двух гражданских мужчин, свидетельствуют кадры из соцсетей. В Одесском областном военкомате объяснили, что гражданские угрожали жизни и здоровью военных.

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Двое мужчин в военной форме принудительно вытащили водителя из кабины фургона, который стоял у обочины в селе Беляевка Одесской области. Водитель сопротивлялся, его тем временем выталкивали из авто. К ссоре присоединился второй гражданский и еще один военный. В Одесском областном терцентре комплектования (ТЦК) объяснили, что действовали законно. О причинах скандала с ТЦК говорится в заметке ведомства, опубликованной в Telegram-канале.

Скандал с ТЦК — видео из Беляевки Одесской области 15 октября

Скандал с ТЦК — детали

Около 18:00 15 октября видео с кадрами ссоры сотрудников военкомата и водителя фургона появилось в Telegram-канале "Х* Одесса". Указано, что событие произошло в Беляевке, а запись сделана неизвестным автором и распространяется в соцсетях. Видим, как двое мужчин в военной форме суетятся у открытых дверей кабины белого фургона, который, вероятно, занимается подвозом товаров в магазины. Водитель фургона упирается, а его тем временем тянут за руки и толкают. В какой-то момент выясняется, что к ссоре присоединился еще один мужчина и подбежал еще один военный: суммарное количество фигурантов инцидента — пять человек. Не слышно, какими фразами обменивались мужчины, зато слышно непрерывный крик женщины, которая наблюдает за потасовкой. За кадром неизвестные гражданки обсуждают увиденное: одна из них называет населенный пункт и говорит, что там кого-то якобы "забили до смерти" (достоверность этого заявления сомнительна, поскольку ее невозможно проверить).

Представители Одесского областного ТЦК днем 16 октября объяснили, что произошло в Беляевке. Как выяснилось, военкомы проводили проверку документов у водителя фургона. Водитель в ответ на обращение отказался показывать документы, закрылся в кабине, начал ругаться и даже ударил одного из сотрудников. Поскольку была угроза жизни и здоровью военнослужащих, сотрудники ведомства задержали нарушителя и вызвали Национальную полицию, говорится в сообщении. Также в тексте напоминается, что действовали в соответствии с законодательством Украины. В частности, все граждане в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения и мобилизации должны иметь при себе военно-учетные документы (ВОД) и предъявлять их при необходимости. Если этого не сделать, их действительно могут задержать, чтобы выяснить детали.

Скандал с ТЦК — объяснение Одесского областного военкомата относительно драки 15 октября в Беляевке Фото: Скриншот

Отметим, начиная с 11 октября начались массовые рейды патрулей ТЦК, которые посетили развлекательные заведения и торговые центры и контактировали с мужчинами призывного возраста. Один из таких контактов состоялся в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы". На видео, снятом свидетелями инцидента, видно группу военкоматов, которые пытаются проверить ВОД. На некоторых кадрах зафиксирован конфликт: киевлянин кричал и вырывался во время общения с работниками военкомата.

Напоминаем, народный депутат Александр Федиенко объяснил, почему терцентры комплектования начали рейды и массовую проверку ВОД. Кроме того, политик отреагировал на 6 млн украинцев, которые до сих пор не обновили военно-учетные данные.