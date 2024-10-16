Під Одесою військові витягнули водія з авто: у ТЦК кажуть, що діяли законно (відео)

У Одеській області сталась бійка трьох військових із терцентру комплектування та двох цивільних чоловіків, свідчать кадри з соцмереж. У Одеському обласному військкоматі пояснили, що цивільні загрожували життю та здоров'ю військових.

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Двоє чоловіків у військовій формі примусово витягнули водія з кабіни фургона, який стояв біля обочини у селі Біляївка Одеської області. Водій опирався, його тим часом виштовхували з авто. До сварки долучилися другий цивільний та ще один військовий. У Одеському обласному терцентрі комплектування (ТЦК) пояснили, що діяли законно. Про причини скандалу з ТЦК ідеться у дописі відомства, опублікованому у Telegram-каналі.

Скандал з ТЦК - відео з Біляївки Одеськолї області 15 жовтня

Скандал з ТЦК — деталі

Близько 18:00 15 жовтня відео з кадрами сварки співробітників військкомату та водія фургона з'явилось у Telegram-каналі "Х* Одеса". Зазначено, що подія відбулась у Біляївці, а запис зроблений невідомим автором та поширюється у соцмережах. Бачимо, як двоє чоловіків у військовій формі метушаться біля відкритих дверей кабіни білого фургона, який, ймовірно, займається підвезенням товарів у магазини. Водій фургона впирається, а його тим часом тягнуть за руки та штовхають. У якийсь момент з'ясовується, що до сварки приєднався ще один чоловік і підбіг ще один військовий: сумарна кількість фігурантів інциденту — п'ятеро осіб. Не чути, якими фразами обмінювались чоловіки, натомість чутно невпинний крик жінки, яка спостерігає за штовханиною. За кадром невідомі громадянки обговорюються побачене: одна з них називає населений пункт і говорить, що там когось начебто "забили до смерті" (вірогідність цієї заяви сумнівна, оскільки її неможливо перевірити).

Представники Одеського обласного ТЦК вдень 16 жовтня пояснили, що відбулось у Біляївці. Як з'ясувалось, військкоми проводили перевірку документів у водія фургона. Водій у відповідь на звернення відмовився показувати документи, зачинився в кабіні, почав сваритись і навіть вдарив одного зі співробітників. Оскільки була загроза життю та здоров'ю військовослужбовців, співробітники відомства затримали порушника та викликали Національну поліцію, ідеться у дописі. Також у тексті нагадується, що діяли відповідно до законодавства України. Зокрема, усі громадяни віком від 18 до 60 років під час воєнного стану та мобілізації повинні мати при собі військово-облікові документи (ВОД) та пред'являти їх за потреби. Якщо цього не зробити, їх дійсно можуть затримати, щоб з'ясувати деталі.

Скандал з ТЦК - пояснення Одеського обласного військкомату щодо бійки 15 жовтня у Біляївці Фото: Скриншот

Зазначимо, починаючи з 11 жовтня почалися масові рейди патрулів ТЦК, які відвідали розважальні заклади і торговельні центри та контактували з чоловіками призовного віку. Один із таких контактів відбувся у Києві після концерту гурту "Океан Ельзи". На відео, знятому свідками інциденту, видно групу військкомів, які намагаються перевірити ВОД. На деяких кадрах зафіксовано конфлікт: киянин кричав та виривався під час спілкування з працівниками військкомату.

Нагадуємо, народний депутат Олександр Федієнко пояснив, чому терцентри комплектування почали рейди і масову перевірку ВОД. Крім того, політик відреагував на 6 млн українців, які досі не оновили військово-облікові дані.