ТЦК і поліція влаштували рейд після концерту у Броварах на Київщині (відео)

Військкоми і поліцейські перевіряли документи у чоловіків після концерту гурту "100лиця". За даними місцевих ЗМІ, відомо про щонайменше одного затриманого.

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У неділю ввечері, 13 жовтня у місті Бровари Київської області після концерту гурту "100лиця" на виході з міського культурного центру представники територіального центру комплектування (ТЦК) із поліцією масово перевіряли документи у військовозобов'язаних. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

На оприлюднених у мережі кадрах декілька жінок намагаються відбити чоловіка у військкомів і поліції, після чого затриманому таки вдається втекти.

Крім того, відбулася сутичка представників ТЦК і правоохоронців з працівницями міського культурного центру. Жінка просила в представників поліції повернути колегу, який мав завершити робочий день.

За словами жінки, співробітника МКЦ затримали прямо на робочому місці та силоміць посадили в бусик. Прохання жінки переросло в силове протистояння і штовханину, які супроводжувалися нецензурною лайкою.

У Київському обласному ТЦК та СП і в поліції Київської області ситуацію наразі не коментували.

Рейди ТЦК в Україні: що відомо

Нагадаю, в Україні з п'ятниці, 11 жовтня, співробітники ТЦК і поліція навідуються з рейдами у громадські місця у низці областей України. Однією із перших стала перевірка військово-облікових даних у чоловіків, які виходили зі столичного Палацу спорту після концерту гурту "Океан Ельзи". У ТЦК зазначили, що заходи оповіщення й перевірки документів у військовозобов'язаних постійно здійснюються з моменту введення в дію закону України про мобілізацію.

12 жовтня військкоми прийшли на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка в Черкаській обласній філармонії.

13 жовтня представників ТЦК помітили на популярному гірськолижному курорті України Буковель, у Яремче Івано-Франківської області та на Хмельниччині,