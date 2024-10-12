Заявились у філармонію: ТЦК і поліція прийшли на концерт коміка Антона Тимошенка (відео)

Військкоми і поліція перевіряли документи та оновлення даних у чоловіків, які прийшли на концерт популярного стендап-коміка. Примітно, що Антон Тимошенко збирає мільйони на потреби ЗСУ.

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Співробітники ТЦК і поліцейські прийшли 12 жовтня на концерт популярного стендап-коміка Антона Тимошенка в Черкаській обласній філармонії. Відео рейду поширили місцеві Telegram-канали.

Військкоми та поліція перевіряли документи та оновлення даних у чоловіків. Очевидці здивувалися таким діям і говорили, що Тимошенко збирає і передає мільйони на потреби ЗСУ.

На відеокадрах можна побачити, як у будівлі філармонії військкоми підходять до гостей концерту і спілкуються з чоловіками.

Виступ коміка розпочався о 18.00. В анонсі виступу йшлося про жарти про тури Америкою, корупцію, програму Work&Travel, повстання машин, економію і Дональда Трампа. Як правило, на концертах Тимошенко проводять благодійні аукціони з метою збору грошей на потреби ЗСУ.

Сам Антон Тимошенко ще не висловлювався з приводу рейду ТЦК і поліції.

Зазначимо, що "облави" ТЦК тривають у всіх містах України. Військові та поліцейські заходять у клуби, ресторани та спортзали в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах.

Нагадаємо, 12 жовтня військкоми прийшли до спортивної зали мережі Sportlife у Львові. Під час перевірок затримували чоловіків, які не оновили облікові дані.

Днем раніше у Львові військкоми навідалися в нічний клуб EROS Show Bar. Представники міської влади назвали облаву "справедливим заходом" щодо мобілізації.