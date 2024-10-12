Рейди ТЦК тривають: військкоми та поліція навідалися до спортзалу у Львові (відео)

Поліцейські та чоловіки з масками на обличчях навідалися в зал мережі Sportlifte і перевіряли оновлення облікових даних у чоловіків. Очевидці зняли на відео момент затримання клієнта.

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В Україні тривають рейди працівників ТЦК і поліції різними закладами, у Львові вони прийшли до спортивної зали мережі Sportlifte. Відео публікують у соцмережах.

Очевидці стверджують, що затримували чоловіків, які не оновили облікові дані. На кадрах видно чоловіків у камуфляжі та в масках, які затримують клієнта мережі.

"Тепер мобілізаційна черга з рейдом ТЦК і пакуванням дійшла і до Сихова (великий житловий масив у південно-східній частині міста, ред.) до спортзалу Sport Life", — коментують автори відео.

Окрім цього, 11 вересня військкоми навідалися до нічного клубу EROS Show Bar у центрі Львова. Депутат міської ради Ігор Зінкевич назвав рейд ТЦК і поліції "справедливими заходами" щодо мобілізації і сподівається, що це був тільки початок "роботи".

Фокус раніше писав про масову перевірку чоловіків біля Палацу спорту після концерту гурту "Океан Ельзи". Військкоми та поліцейські перевіряли документи у любителів творчості Святослава Вакарчука, незгодні кричали військовим і правоохоронцям "Ганьба", "Відпустіть".

Деякі військові ЗСУ підтримали дії ТЦК, назвавши події біля Палацу спорту "чорним днем для уклоністів". Ексвійськовослужбовець 93 бригади Артем запитав, "якби прийшли к***пи, протестувальники теж кричали б "ганьба"?