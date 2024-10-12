Рейды ТЦК продолжаются: военкомы и полиция наведались в спортзал во Львове (видео)

Полицейские и мужчины с масками на лицах наведались в зал сети Sportlifte и проверяли обновление учетных данных у мужчин. Очевидцы сняли на видео момент задержания клиента.

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В Украине продолжаются рейды работников ТЦК и полиции по различным заведениям, во Львове они пришли в спортивный зал сети Sportlifte. Видео публикуют в соцсетях.

Очевидцы утверждают, что задерживали мужчин, которые не обновили учетные данные. На кадрах видно мужчин в камуфляже и в масках, задерживающих клиента сети.

"Теперь мобилизационная очередь с рейдом ТЦК и упаковкой дошла и до Сихова (крупный жилой массив в юго-восточной части города, ред) в спортзал Sport Life", — комментируют авторы видео.

Кроме этого, 11 сентября военкомы наведались в ночной клуб EROS Show Bar в центре Львова. Депутат городского совета Игорь Зинкевич назвал рейд ТЦК и полиции "справедливыми мерами" по мобилизации и надеется, что это было только начало "работы".

Фокус ранее писал о массовой проверке мужчин возле Дворца спорта после концерта группы "Океан Эльзы". Военкомы и полицейские проверяли документы у любителей творчества Святослава Вакарчука, несогласные кричали военным и правоохранителям "Позор", "Отпустите".

Некоторые военные ВСУ поддержали действия ТЦК, назвав события возле Дворца спорта "черным днем для уклонистов". Экс-военнослужащий 93 бригады Артем спросил, "если бы пришли к***пы, протестующие тоже кричали бы "ганьба"?