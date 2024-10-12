"Если бы пришли к*цапы, тоже бы кричали позор": военные отреагировали на рейд ТЦК после концерта ОЕ

Военные возмутились тем, что люди возле Дворца спорта кричали военным "Ганьба" и что в сетях захейтили Святослава Вакарчука.

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В пятницу, 11 октября, после концерта группы "Океан Эльзы" возле Дворца спорта в Киеве на посетителей мероприятия состоялся "рейд" ТЦК и полиции. У мужчин массово проверяли документы, а некоторых из них задержали правоохранители. Украинские бойцы, которые несут службу на передовой, отреагировали на происшествие.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" назвал события возле Дворца спорта в Киеве "черным днем для уклонистов".

"Походу сегодня просто черный день для уклонистов. Если будут мажорам еще раздавать повестки — побреюсь под 0", — пообещал он.

Во время инцидента толпа возле дворца выкрикивала "Позор", "Отпустите" военным и правоохранителям, которые проводили проверку.

Медик ВСУ, руководитель медицинской службы подразделения "Волки Да Винчи"Алина Михайлова возмутилась криками "позор" работникам ТЦК и полиции.

"И это те же люди визжали в 2022 "солнышки, зайчики, спасите нас от русских, в 2024 орут "Ганьба полиции?" — спросила руководитель медицинской службы подразделения "Волки Да Винчи" Алина Михайлова, девушка погибшего Героя Михаила Коцюбайло "Да Винчи".

Украинцы должны уже сейчас выбирать подразделения, в которых хотят служить, чтобы не было подобных ситуаций. Об этом в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" написал боец 24 ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Все спрашивают мое мнение по поводу облав мобилизации, но моего мнения нет. И тех кто боится воевать понимаю и знаю, что без людей воевать нереально. Я как командир делаю все возможное для сохранения личного состава и их обеспечения, моя совесть чиста. Совет такой же, как и 2 года назад: готовьтесь и выбирайте подразделение сами, сейчас есть реально крутые бригады с большим разнообразием должностей", — написал он.

Другой военный с позывным "Балу" возмутился, что в сети начали хейтить Святослава Вакарчука за проверки после его концерта.

"П**ц, у нас от героя и кумира — до п***аса просто один шаг. Если ты **лан и не понимаешь, что в стране война и у тебя с доками траблы… то валенок ты, а не человек, который еще далеко до 14 года был и является кумиром большинства Украинцев", — написал он.

Другие военные тоже возмутились поведением мужчин возле Дворца спорта.

"А если бы пришли к*цапы, вы бы тоже кричали ганьба?", — прокомментировал "облаву" экс-военнослужащий 93 бригады Артем.

"Я понимаю, боишься, бывает. Но не позорься. Когда ты три года прятался и тебя здесь уже задержали, ну будь мужчиной, подними голову гордо вверх и вперед. Никто тебя под пули отсюда не отправит в первый день", — говорят военные.

Напомним, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги Народа" Никита Потураев заявил, что поддерживает такие проверки, как возле Дворца спорта 11 октября.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал мероприятия по оповещению военнообязанных граждан, которые вечером 11 октября возле Дворца спорта в Киеве п