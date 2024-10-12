Співробітники ТЦК провели рейд у нічному клубі в центрі Львова: що відомо (фото)

У нічному клубі EROS Show Bar співробітники ТЦК провели перевірку військово-облікових документів відвідувачів. У Львівському "військкоматі" зазначили, що у місті проводять заходи з оповіщення військовозобов’язаних громадян.

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У п'ятницю ввечері, 11 жовтня, мобілізаційні заходи представники територіального центру комплектації та соцпідтримки провели у Львові. Про це повідомив депутат міської ради Ігор Зінкевич, який опублікував фото з нічного клубу EROS Show Bar, що знаходиться на площі Ринок, у самому центрі міста, та позиціонує себе як "заклад абсолютно нового формату розваг".

На кадрах помітні відвідувачі клубу та люди у військовій формі разом із поліцейськими, які закривають обличчя балаклавами.

Ігор Зінкевич назвав рейд ТЦК та поліції "справедливими заходами" щодо мобілізації й висловив сподівання, що це був тільки початок роботи.

Позиція ТЦК

В Україні відбуваються заходи з мобілізації військовозобов’язаних громадян України й військовослужбовці ТЦК та СП у Львівській області спільно з працівниками правоохоронних органів проводять оповіщення військовозобов’язаних громадян щодо військового обліку під час дії воєнного стану, зазначили у "військкоматі".

Як йдеться у повідомленні, ТЦК та СП зацікавлений в збереженні прозорості процесу оповіщення та намагається постійно вдосконалювати свою роботу. Тож, як підкреслюється, правоохоронні органи залучені з метою попередити й унеможливити будь-які спекуляції чи провокації при процесі оповіщення.

Начальник Львівського ОТЦК та СП полковник Денис Сахацький закликав громадян реагувати коректно на прохання представників ТЦК та СП чи працівників правоохоронних органів надати для перевірки військово-облікові документи. Він підкреслив, що за перешкоджання їхній роботі передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, 11 жовтня у Палаці спорту в Києві відбувся концерт гурту "Океан Ельзи". Після виступу біля виходу на відвідувачів вже чекали працівники ТЦК.

Після облави люди почали "скидати" свої квитки на наступні заходи, які мають відбутися наступними днями.