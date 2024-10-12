Після рейду ТЦК: у мережі люди продають квитки на концерт гурту "Океан Ельзи" в Києві (фото)

Квитки продаються на 12-13 жовтня. Ціна стартує від 600 гривень.

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Після облави співробітників ТЦК і СП біля Палацу спорту на відвідувачів концерту гурту "Океан Ельзи", люди почали продавати свої квитки на наступні заходи. Про це свідчать оголошення на сайті OLX.

Так, квитки продаються на 12-13 жовтня. Ціна стартує від 600 гривень.

Люди продають квитки на концерт "Океан Ельзи" Фото: Скриншот

Люди продають квитки на концерт "Океан Ельзи" Фото: Скриншот

Облава ТЦК у Києві: що відомо

Раніше повідомлялося, що в Києві ввечері, 11 жовтня, відбувся концерт гурту "Океан Ельзи". Після концерту біля виходу з Палацу спорту на відвідувачів чекали працівники ТЦК. На оприлюднених відео видно, як чоловіки у військовій формі перевіряють документи в тих, хто вийшов із закладу.

Також повідомлялося, що представники ТЦК і СП провели рейди в клубах, ресторанах і кафе різних міст. Наприклад, за словами журналістів, у центрі Дніпра було перекрито вулицю з закладами громадського харчування і нічними клубами. Чоловіків, у яких були проблеми з документами, затримала поліція. У ТЦК офіційно ніяк не коментували ситуацію.