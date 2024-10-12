ТЦК провели масові рейди в клубах і ресторанах України: що відомо (відео)

За словами журналістів, у центрі Дніпра було перекрито вулицю з закладами громадського харчування та нічними клубами. Чоловіків, у яких були проблеми з документами, затримала поліція. У ТЦК офіційно ніяк не коментували ситуацію.

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Представники ТЦК і СП провели рейди в клубах, ресторанах і кафе різних міст. Фокус зібрав усе, що відомо про дії військових і поліції.

Рейд у Хмельницькому

Представників ТЦК помітили біля клубів і ресторанів у Хмельницькому. Про це повідомляє місцеве видання Хмельницький Live.

Зазначається, що військові та поліція зайшли до закладу "ПаПаПаПаб".

"ТЦК у ПаПаПабі, що систематично порушує комендантську годину", — йдеться в повідомленні.

Крім того, представників ТЦК помітили також у спортивних залах міста.

Рейд у Дніпрі

Також, як повідомляє "Суспільне", рейд військовослужбовці ТЦК разом із правоохоронцями провели рейд у Дніпрі.

"Співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) зі співробітниками поліції перевіряють військово-облікові документи та паспорти у чоловіків. Перекрито вулицю з закладами громадського харчування та нічними клубами в центральній частині міста", — ідеться в повідомленні.

Як розповіли журналістам очевидці, кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або вони просто відмовлялися їх показати, правоохоронці затримали. У поліції ж зазначили, що операція з перевірки документів тривала дві години і закінчилася до початку комендантської години опівночі.

Рейд у Харкові

Місцеві Telegram-канали повідомили про те, що в Харкові в одному з місцевих закладів представниками ТЦК також було затримано чоловіка.

Рейд ТЦК у Києві: що відомо

Нагадаємо, у Києві ввечері, 11 жовтня, відбувся концерт гурту "Океан Ельзи". Після концерту біля виходу з Палацу спорту на відвідувачів чекали працівники ТЦК. На оприлюднених відео видно, як чоловіки у військовій формі перевіряють документи в тих, хто вийшов із закладу.

Пізніше журналісти ТСН повідомили, що ТЦК побували з рейдом у київських закладах Goodwine та Avalon. Деталей поки що невідомо

Реакція ТЦК і СП

Зазначимо, що в територіальних центрах комплектування на момент публікації ніяк офіційно не прокоментували рейди.

Нагадаємо, у Раді пояснили, чому недоцільно мобілізувати чоловіків, старших за 50. Нардеп Федір Веніславський вважає, що є тільки дві підстави для мобілізації чоловіків, старших за 50 років, до лав ЗСУ — якщо кандидат має дефіцитну облікову спеціальність і якщо такі люди служитимуть у тилових підрозділах.