Економічне бронювання від мобілізації: ЗМІ дізнались, що планують у Кабміні

За даними журналістів, економічне бронювання можуть реалізувати двома способами: через ухвалення закону у Верховній Раді або постановою Кабміну.

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Економічне бронювання в Україні все ж таки планують продовжити, але трохи пізніше — можливо, наприкінці 2024-го або на початку 2025 року, бо зараз триває мобілізація. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власні поінформовані джерела.

За словами джерел, влада не відмовилася від ідеї "економічної броні", а строки повернення до цього питання залежатиме від темпів мобілізації та ситуації на фронті.

"Ще влітку було заявлено про концепцію "воюй або працюй", про це казали і президент, і глава уряду. Нічого з того часу не змінилося, тобто є політичне рішення. Але зараз у фокусі уваги — мобілізація, оскільки ворог тисне на фронті. Як ви уявляєте зараз сказати мобілізованим, що ухвалено рішення про бронювання, де критерієм є зарплати чи сплачені податки?", — сказав один із співрозмовників видання.

Журналісти уточнили, що одним із варіантів "економічної броні" може бути її щомісячне продовження у разі сплати відповідного рівня податків. Тут йдеться про податок на доходи фізичних осіб.

Також джерела повідомили "РБК-Україна" про те, що економічне бронювання може бути реалізоване як через ухвалення закону у Верховній Раді, так і через постанову Кабінету міністрів.

Автори матеріалу наголосили, що наразі у владі схиляються до того, що цю норму все ж таки слід провести через парламентську залу.

"Законодавчі ініціативи є, вони зареєстровані у парламенті, але ще не було голосування навіть у першому читанні. Хоча, безумовно, у неофіційному спілкуванні нардепи обговорюють доцільність ухвалювати закон, який дозволить економічне бронювання", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 10 жовтня Данило Гетманцев заявив, що економічне бронювання в Україні точно запрацює в поточному році.

Також Фокус писав, що очікує військовозобов'язаних, якщо в Україні запровадять модель економічного бронювання від мобілізації.