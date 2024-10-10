Коли в Україні запрацює економічне бронювання від мобілізації: Гетманцев відповів (відео)

Економічне бронювання не передбачатиме офіційний "відкуп" від армії. Це буде, як зазначив нардеп Данило Гетманцев, реалізація принципу "або воюй, або працюй".

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В Україні в поточному році точно запрацює економічне бронювання. Таку думку в подкасті ASATrьопс висловив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Причому, за його словами, це не буде робити так, що "сплатив гроші — не йдеш в армію". Це буде реалізація принципу "працюй або воюй" Кабінету міністрів.

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"Одним з критерієм буде "біла" заробітна плата, а іншим критерієм буде відповідна галузь, перелік яких буде розширений", — зазначив Гетманцев.

Утім, він відмовився розповідати подробиці, оскільки до цієї ініціативи, за його словами, він не долучений.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив протокольне рішення, яким до 15 листопада призупинив дію критеріїв для бронювання військовозобов'язаних працівників. Рішення також передбачає анулювання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання.

Причиною призупинення цієї ініціативи нібито стало обурення президента Володимира Зеленського через кількість заброньованих від мобілізації українців, після чого влада ініціювала перевірку рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій.

4 жовтня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що рішення про економічне бронювання в Україні уже ухвалено. За його словами, розглядаються його три моделі.

Фокус разом із експертами розглянув варіанти законопроєктів про економічне бронювання і що вони передбачають.