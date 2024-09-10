Воюй або працюй: Шмигаль розкрив деталі економічного бронювання

Для економічного бронювання існує низка параметрів, які стосуються критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність держави.

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Кабінет Міністрів України розробляє зміни до параметрів бронювання, які буде запроваджено найближчим часом. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Мають бути дуже справедливі, прозорі, зрозумілі правила бронювання і відповідь, чому заброньований або працівник на тій чи іншій посаді не йде воювати. Всі речі зараз на зрізі з військовими доопрацьовуємо і, думаю, найближчим часом ми їх запровадимо", — сказав прем'єр на прес-конференції в Києві у вівторок.

Він підкреслив, що для економічного бронювання розроблено спеціальні параметри, які стосуються критично важливих підприємств, що забезпечують життєдіяльність держави.

За словами Шмигаля, коли йдеться про принцип "воюй або працюй", мається на увазі вдосконалення цього підходу, тому не планується напрацювання окремого законодавства.

Нагадаємо, що Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.