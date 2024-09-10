Воюй или работай: Шмыгаль раскрыл детали экономического бронирования

Для экономического бронирования существует ряд параметров, которые касаются критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность государства.

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Кабинет Министров Украины разрабатывает изменения в параметры бронирования, которые будут введены в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Должны быть очень справедливые, прозрачные, понятные правила бронирования и ответ, почему забронированный или работник на той или иной должности не идет воевать. Все вещи сейчас на срезе с военными дорабатываем и, думаю, в ближайшее время мы их введем", — сказал премьер на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Он подчеркнул, что для экономического бронирования разработаны специальные параметры, относящиеся к критически важным предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность государства.

По словам Шмыгаля, когда речь идет о принципе "воюй или работай", имеется в виду совершенствование этого подхода, поэтому не планируется наработка отдельного законодательства.

Напомним, что Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.