Три експерта в галузі права на прикладах пояснили, як працюватиме економічне бронювання в країні, чи допоможе забезпечити ЗСУ та втримати економіку України.

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Суть економічного бронювання, яке ухвалив уряд, полягає в тому, що заброньований сплачуватиме якусь значну суму військового збору на користь державного бюджету, а держава надасть йому право на відстрочку. Мета такого бронювання — захист підприємств від втрати цінних кадрів — ключових співробітників для досягнення мети конкретного бізнесу. Це Фокус пояснював у матеріалі "Економічне бронювання: що очікує військовозобов'язаних, умови відстрочки і суми — огляд 3 варіантів". Та чи не стане такий спосіб відстрочки від призову порушенням прав людини?

Уряд ухвалив економічне бронювання

Чи все так прозоро з економічним бронюванням

Про це, зокрема, сказала адвокатка АО "Фомін і Партнери" Юлія Степаненко. Вона зазначила, що законопроєкти депутатів, які є лише варіантами на майбутнє, можуть стати маніпуляцією з боку влади.

За словами адвокатки, держава може надати можливість громадянам влаштуватися на роботу, отримати економічну бронь, подавши перед цим усю інформацію про себе до ТЦК та СП, а потім "прийняти рішення про скасування такого бронювання", в результаті чого усі раніше заброньовані можуть бути мобілізованими.

Держава може надати можливість громадянам влаштуватися на роботу, отримати економічну бронь, подавши перед цим усю інформацію про себе до ТЦК та СП, а потім прийняти рішення про скасування такого бронювання

"Про такі можливості сьогодні заявляють деякі парламентарі, що є прямим порушенням не лише прав громадян, а й не відповідає меті такого джерела права, як закон: регулювати суспільні відносини, визначати норми поведінки та встановлювати відповідальність за їх порушення", — розповіла Фокусу Юлія Степаненко.

Країні потрібні не лише військові, а й працююча економіка, адже війна — це в першу чергу гроші, кажуть експерти Фото: УНІАН

Країні потрібні не тільки військові, а й працююча економіка

Як зазначив у коментарі Фокусу адвокат Станіслав Ліфлянчик, до питання економічного бронювання потрібно ставитися з огляду на об’єктивну реальність. Країні потрібні не лише військові, а і працююча економіка, адже війна — це в першу чергу гроші. Державі необхідно формувати бюджет для виробництва зброї, дронів, для виплат військовим та їхнім сім’ям, на підтримку інфраструктури, адже життя на неокупованій території України триває. Тож повинні продовжувати працювати від ФОПів до величезних корпорацій та холдингів, які не можуть існувати без професійних людей.

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Чоловіки без оновлення даних в ТЦК не зможуть отримати бронювання, — Кабмін

"Люблю приклади, тож уявимо собі майстерню, що виробляє умовні РЕБ. Звісно, що для такого підприємства найважливішим співробітником буде головний майстер, який має відповідну освіту, досвід та може організувати робочий процес. Якщо його мобілізувати, то підприємство втратить можливість виробляти свою продукцію, люди втратять робочі місця, а відтак і економіка України понесе втрати у вигляді податків, а держава — у вигляді виробництва техніки для потреб армії. Тож, роботодавець отримає можливість сплатити за такого співробітника збільшений військовий збір і звільнити його від мобілізації. Ця ідея, звісно викликала безліч толків та поділила суспільство на дві полярності. В більшості ті, хто розуміє як працює бізнес, як влаштована податкова система, економіка, звідки беруться гроші та за рахунок чого працює вся державна інфраструктура, — ідею підтримують та намагаються донести до уряду, що це треба негайно впроваджувати. Інші ж транслюють наратив, що таким чином заможні відкупляться від армії та будуть воювати тільки бідні, що це не справедливо і що це закріпить рабство в країні", — зазначив адвокат.

Роботодавець отримає можливість сплатити за такого співробітника збільшений військовий збір і звільнити його від мобілізації

Він нагадав, що хоча уряд і ухвалив економічне бронювання, офіційно прописаного плану поки немає. А Кабмін не включив економічне бронювання до проєкту державного бюджету на 2025 рік. Тож, поки слід очікувати ухваленого рішення влади.

Натомість адвокат, керівний партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельников розтлумачив кілька моделей економічного бронювання, що станом на зараз є на руках у парламентарів.

Є декілька моделей економічного бронювання, що станом на зараз є на руках у парламентарів. Фото: Чернівецький промінь

Що очікує заброньованих військовозобов'язаних: три наявні моделі

Так, згідно першої моделі економічного бронювання, яку пропонують депутати, для того аби скористатися механізмом економічного бронювання підприємства та ФОПи матимуть щомісячно сплачувати військовий збір у розмірі 20,4 тис. грн (1200 неоподатковуваних мінімумів).

Згідно першої моделі економічного бронювання, яку пропонують депутати, для того аби скористатися механізмом економічного бронювання підприємства та ФОПи матимуть щомісячно сплачувати військовий збір у розмірі 20,4 тис. грн

Друга модель передбачає запровадження критерію середньої зарплати у 35 тис. грн (12 прожиткових мінімумів) для підприємств.

Третя ж модель є певним "міксом" і передбачає запровадження критерію середньої зарплати 35 тис. грн для підприємств та військовий збір у 20,4 тис. грн. для ФОПів.

Важливо

Не для всіх чоловіків: як і коли запрацює економічне бронювання від мобілізації, — нардеп

"Наявні моделі економічного бронювання передбачають внесення змін до ст. 25 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Організація і порядок бронювання військовозобов’язаних). Тобто в подальшому бронювання таких працівників буде здійснюватися в загальному порядку. Одними з умов для бронювання працівників є перебування їх на військовому обліку у ТЦК та СП за місцем реєстрації та вчасне оновлення даних. Після прийняття рішення про економічне бронювання працівника, останній не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 1 ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Також після успішної реалізації процедури економічного бронювання в додатку "Резерв+" має з’явитися відповідна відмітка, що працівника заброньовано із зазначенням строку дії бронювання", — пояснив Шабельников.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.