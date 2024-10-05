Чоловіки без онолвення даних в ТЦК не зможуть отримати бронювання, — Кабмін

Як зазначили в Кабміні, відсутність в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про громадянина дозволяє відмовляти у бронюванні працівника.

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних: тепер його можна отримати, якщо громадяни уточнили свої військово-облікові дані. Про це йдеться у постанові № 1125 від 1 жовтня.

Так, уряд уточнив підстави для отримання бронювання. Тепер це можливо, коли військовозобовʼязаний:

перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;

не перебуває у розшуку.

Також серед підстав, які дозволяють відмовити державному органу чи підприємству у бронюванні їхнього працівника, — відсутність в Реєстрі військовозобов’язаних відомостей про громадянина.

Нагадаємо, 4 жовтня надзвичайний повноважний посол у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в Україні не потрібно знижувати мобілізаційний вік.

У цей же день адвокати Євген Камишев і Руслан Мельник заявили, що примусова мобілізація чоловіків віком 50-60 років забороняється.