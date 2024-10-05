Мужчины без внесения данных в ТЦК не смогут получить бронирование, — Кабмин
Как отметили в Кабмине, отсутствие в Реестре военнообязанных сведений о гражданине позволяет отказывать в бронировании работника.
Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных: теперь его можно получить, если граждане уточнили свои военно-учетные данные. Об этом говорится в постановлении № 1125 от 1 октября.
Так, правительство уточнило основания для получения бронирования. Теперь это возможно, когда военнообязанный:
- состоит на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
- уточнил данные о пребывании на воинском учете;
- не находится в розыске.
Также среди оснований, которые позволяют отказать государственному органу или предприятию в бронировании их работника, — отсутствие в Реестре военнообязанных сведений о гражданине.
Напомним, 4 октября чрезвычайный полномочный посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в Украине не нужно снижать мобилизационный возраст.
В этот же день адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник заявили, что принудительная мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет запрещается.