Мужчины без внесения данных в ТЦК не смогут получить бронирование, — Кабмин

Как отметили в Кабмине, отсутствие в Реестре военнообязанных сведений о гражданине позволяет отказывать в бронировании работника.

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Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных: теперь его можно получить, если граждане уточнили свои военно-учетные данные. Об этом говорится в постановлении № 1125 от 1 октября.

Так, правительство уточнило основания для получения бронирования. Теперь это возможно, когда военнообязанный:

состоит на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);

уточнил данные о пребывании на воинском учете;

не находится в розыске.

Также среди оснований, которые позволяют отказать государственному органу или предприятию в бронировании их работника, — отсутствие в Реестре военнообязанных сведений о гражданине.

Напомним, 4 октября чрезвычайный полномочный посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в Украине не нужно снижать мобилизационный возраст.

В этот же день адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник заявили, что принудительная мобилизация мужчин в возрасте 50-60 лет запрещается.