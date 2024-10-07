Три эксперта в области права на примерах объяснили, как будет работать экономическое бронирование в стране, поможет ли обеспечить ВСУ и удержать экономику Украины.

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Суть экономического бронирования, которое приняло правительство, заключается в том, что забронированный будет платить определенную значительную сумму военного сбора в пользу государственного бюджета, а государство предоставит ему право на отсрочку. Цель такого бронирования — защита предприятий от потери ценных кадров — ключевых сотрудников для достижения цели конкретного бизнеса. Это Фокус объяснял в материале "Экономическое бронирование: что ожидает военнообязанных, условия отсрочки и суммы — обзор 3 вариантов". Но не станет ли такой способ отсрочки от призыва нарушением прав человека?

Правительство приняло экономическое бронирование

Все ли так прозрачно с экономическим бронированием

О проблемах, в частности, сказала адвокат АО "Фомин и Партнеры" Юлия Степаненко. Она отметила, что законопроекты депутатов, которые являются лишь вариантами на будущее, могут стать манипуляцией со стороны власти.

По словам адвоката, государство может предоставить возможность гражданам устроиться на работу, получить экономическую бронь, подав перед этим всю информацию о себе в ТЦК и СП, а затем "принять решение об отмене такого бронирования", в результате чего все ранее забронированные могут быть мобилизованными.

Государство может предоставить возможность гражданам устроиться на работу, получить экономическую бронь, подав перед этим всю информацию о себе в ТЦК и СП, а затем принять решение об отмене такого бронирования

"О таких возможностях сегодня заявляют некоторые парламентарии, что является прямым нарушением не только прав граждан, но и не соответствует цели такого источника права, как закон: регулировать общественные отношения, определять нормы поведения и устанавливать ответственность за их нарушение", — рассказала Фокусу Юлия Степаненко.

Стране нужны не только военные, но и работающая экономика, ведь война — это в первую очередь деньги, говорят эксперты Фото: УНИАН

Стране нужны не только военные, но и работающая экономика

Как отметил в комментарии Фокусу адвокат Станислав Лифлянчик, к вопросу экономического бронирования нужно относиться, учитывая объективную реальность. Стране нужны не только военные, а и работающая экономика, ведь война — это в первую очередь деньги. Государству необходимо формировать бюджет для производства оружия, дронов, для выплат военным и их семьям, на поддержку инфраструктуры, ведь жизнь на неоккупированной территории Украины продолжается. Поэтому должны продолжать работать от ФОПов до огромных корпораций и холдингов, которые не могут существовать без профессиональных людей.

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"Люблю примеры, поэтому представим себе мастерскую, которая производит условные РЭБ. Конечно, для такого предприятия важнейшим сотрудником будет главный мастер, который имеет соответствующее образование, опыт и может организовать рабочий процесс. Если его мобилизовать, то предприятие потеряет возможность производить свою продукцию, люди потеряют рабочие места, а затем и экономика Украины понесет потери в виде налогов, а государство — в виде производства техники для нужд армии. Поэтому, работодатель получит возможность оплатить за такого сотрудника увеличенный военный сбор и освободить его от мобилизации. Эта идея, конечно вызвала множество толков и разделила общество на две полярности. В большинстве те, кто понимают, как работает бизнес, как устроена налоговая система, экономика, откуда берутся деньги и за счет чего работает вся государственная инфраструктура, идею поддерживают и пытаются донести до правительства, что это надо немедленно внедрять. Другие же транслируют нарратив, что таким образом состоятельные откупятся от армии и будут воевать только бедные, что это не справедливо и что это закрепит рабство в стране", — отметил адвокат.

Работодатель получит возможность уплатить за такого сотрудника увеличенный военный сбор и освободить его от мобилизации

Он напомнил, хотя правительство и приняло экономическое бронирование, официально прописанного плана пока нет. А Кабмин не включил экономическое бронирование в проект государственного бюджета на 2025 год. Поэтому, пока следует ожидать принятого решения властей.

Адвокат, управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников растолковал несколько моделей экономического бронирования, которые на сегодня есть на руках у парламентариев.

Есть несколько моделей экономического бронирования, которые по состоянию на сейчас есть на руках у парламентариев. Фото: Чернівецький промінь

Что ожидает забронированных военнообязанных: три имеющиеся модели

Так, согласно первой модели экономического бронирования, которую предлагают депутаты, для того чтобы воспользоваться механизмом экономического бронирования предприятия и ФЛП будут ежемесячно платить военный сбор в размере 20,4 тыс. грн (1200 необлагаемых минимумов).

Согласно первой модели экономического бронирования, которую предлагают депутаты, для того чтобы воспользоваться механизмом экономического бронирования предприятия и ФЛП будут ежемесячно платить военный сбор в размере 20,4 тыс. грн

Вторая модель предусматривает введение критерия средней зарплаты в 35 тыс. грн (12 прожиточных минимумов) для предприятий.

Третья же модель является определенным "миксом" и предусматривает введение критерия средней зарплаты 35 тыс. грн для предприятий и военный сбор в 20,4 тыс. грн. для ФЛП.

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"Имеющиеся модели экономического бронирования предусматривают внесение изменений в ст. 25 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (Организация и порядок бронирования военнообязанных). То есть в дальнейшем бронирование таких работников будет осуществляться в общем порядке. Одними из условий для бронирования работников является пребывание их на воинском учете в ТЦК и СП по месту регистрации и своевременное обновление данных. После принятия решения об экономическом бронировании работника, последний не подлежит призыву на военную службу по мобилизации на основании п. 1 ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Также после успешной реализации процедуры экономического бронирования в приложении "Резерв+" должна появиться соответствующая отметка, что работник забронирован с указанием срока действия бронирования", — пояснил Шабельников.

Напомним, ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.