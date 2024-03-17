У Львові ТЦК силоміць запхали чоловіка в бус і мобілізували без ВЛК: реакція керівництва (фото)

Віолетта Таран стверджує, що її чоловік незаконно перебуває у військовій частині в Рівному. Наказ про його мобілізацію було підписано о 4 годині ночі.

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Історія про те, як 15 березня працівники ТЦК і СП у Львові силоміць запхали чоловіка призовного віку в бус, обростає деталями, якими поділилася дружина затриманого в соцмережах. На розголос відреагував керівник Львівського обласного ТЦК і СП Артур Ніязов. Він повідомив виданню ZAXID.NET, що за цим фактом проведуть службове розслідування, пообіцявши притягнути винних до відповідальності.

Передісторія конфлікту

Віолетта Таран опублікувала в Instagram відео затримання чоловіка Кирила, зняте камерою зовнішнього спостереження, і показала садна і рани, які отримав її чоловік.

Відео затримання співробітниками ТЦК і СП Кирила Тарана

"Викрадення із застосуванням фізичного насильства мого чоловіка працівниками Шевченківського ТЦК та СП, які починають діалог нецензурною лайкою, насильницьке утримання його в Шевченківському ТЦК та СП. Побиття, тиск, погрози, завдано матеріальної шкоди (порвані куртка, штани, розбиті окуляри та телефон). Поліція — бездіяльна. Є заяви. Оперативна група ВСП прибувала на місце, проте жодних пояснень не взяла", — пише жінка.

На руках у затриманого садна і подряпини

Кирилу під час затримання зламали окуляри

Вона додала, що зараз Кирила утримують у військовій частині в Рівному "без будь-яких підстав". Віолетта також нагадала, як її чоловік два роки допомагав армії, і попросила поширити інформацію.

У попередньому пості Таран уточнювала, що чоловікові не вручали повістку на місці затримання, а ВDК він відмовився проходити, оскільки не мав при собі медичних документів, які міг би надати комісії.

"Близько 04.00 год. 16.03.2024 був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка за підписом начальника Шевченківського РТЦК і СП — Романа Немишкала, якого в приміщенні за адресою: вул. Лемківська, 28 не було й бути не могло о 04:00, проте наказ був підписаний ним та скріплений печаткою", — писала вона кількома годинами раніше.

За останні кілька днів це — не перший інцидент, пов'язаний із ТЦК. Так, у територіальному центрі комплектування на Закарпатті працівники військкомату побили хлопця, який нібито незаконно збирався перетнути державний кордон. Через знущання той намагався накласти на себе руки. Подробиці інциденту розповіла в соцмережі дівчина постраждалого.

Дістається і працівникам ТЦК. Наприклад, 7 березня в населеному пункті Плоска Вижницького району Чернівецької області, біля контрольно-пропускного пункту "Горлеча". Чернівецької області чоловіки побили сокирою співробітника ТЦК і військового.

Раніше Фокус писав, чи справді саджають до в'язниці за відмову прийти в ТЦК, і який вигляд має "правильна" повістка.