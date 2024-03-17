Во Львове ТЦК силой запихнули мужчину в бус и мобилизовали без ВВК: реакция руководства (фото)

Виолетта Таран утверждает, что ее муж незаконно находится в воинской части в Ровно. Приказ о его мобилизации был подписан в 4 часа ночи.

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История о том, как 15 марта работники ТЦК и СП во Львове силой запихнули мужчину призывного возраста в бус, обрастает деталями, которыми поделилась жена задержанного в соцсетях. На огласку отреагировал руководитель Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов. Он сообщил изданию ZAXID.NET, что по этому факту проведут служебное расследование, пообещав привлечь виновных к ответственности.

Предыстория конфликта

Виолетта Таран опубликовала в Instagram видео задержания мужа Кирилла, снятое камерой внешнего наблюдения и показала ссадины и раны, которые получил ее муж.

Видео задержания сотрудниками ТЦК и СП Кирилла Тарана

"Похищение с применением физического насилия моего мужа работниками Шевченковского ТЦК и СП, которые начинают диалог нецензурной бранью, насильственное содержание его в Шевченковском ТЦК и СП. Избиение, давление, угрозы, нанесен материальный ущерб (порваны куртка, штаны, разбиты очки и телефон). Полиция – бездействует. Есть заявления. Оперативная группа ВСП прибывала на место, однако никаких объяснений не взяла", – пишет женщина.

На руках у задержанного ссадины и царапины

Кириллу при задержании сломали очки

Она добавила, что сейчас Кирилл содержится в военной части в Ровно "без каких-либо оснований". Виолетта также напомнила, как ее супруг два года помогал армии, и попросила распространить информацию.

В предыдущем посте Таран уточняла, что супругу не вручали повестку на месте задержания, а ВDК он отказался проходить, поскольку не имел при себе медицинских документов, которые мог бы предоставить комиссии.

"Около 04.00 час. 16.03.2024 был готов приказ о мобилизации моего мужа с подписью начальника Шевченковского РТЦК и СП — Романа Немышкала, которого в помещении по адресу: ул. Лемковская, 28 не было и быть не могло в 04:00, однако приказ был подписан им и скреплен печатью", – писала она несколькими часами ранее.

За последние несколько дней это – не первый инцидент, связанный с ТЦК. Так, в территориальном центре комплектования на Закарпатье работники военкомата избили парня, который якобы незаконно собирался пересечь государственную границу. Из-за издевательств тот пытался покончить с собой. Подробности инцидента рассказала в соцсети девушка пострадавшего.

Достается и работникам ТЦК. Например, 7 марта в населенном пункте Плоска Вижницкого района Черновицкой области, возле контрольно-пропускного пункта "Горлеча". Черновицкой области мужчины избили топором сотрудника ТЦК и военного.

Ранее Фокус писал, действительно ли садят в тюрьму за отказ прийти в ТЦК, и как выглядит "правильная" повестка.