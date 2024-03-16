"Вырывали волосы и таскали по асфальту": новые детали относительно попытки самоубийства в ТЦК на Закарпатье

Знакомые пострадавшего говорят, что его якобы забрали из отеля, отвезли на КПП и начали обвинять в незаконном пересечении границы. В ТЦК говорят, что пограничники доставили задержанного в военкомат для уточнения военно-учетных данных.

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В территориальном центре комплектования на Закарпатье работники военкомата избили парня, который якобы незаконно собирался пересечь государственную границу. Из-за издевательств тот пытался покончить с собой. Подробности инцидента рассказала в инстаграм девушка пострадавшего.

"Вчера моего парня просто похитили сотрудники пограничной службы из отеля города Виноградов. Надели наручники и повезли его в неизвестном направлении. Как я потом узнала, его отвезли в пограничный пункт пропуска Вилок, и там начались обвинения в попытке пересечения границы. У него забрали телефон, документы и деньги, на просьбу позвонить и предоставить адвоката был полный игнор", — рассказала она.

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По словам девушки, она сразу же обратилась в полицию, но там ей ответили, что парень не говорил, что его похитили. Далее его повезли в ТЦК города Иршава.

"Через несколько часов мне набирает неизвестный номер и я слышу голос моего парня, который просит помощи и все, это последний раз я его слышу. Конечно после полиция ничего не делает но говорит мне что теперь он в ТЦК города Хуст. И только на следующий день в 8 утра я слышу, от добрых людей что он в реанимации города Хуст", — рассказывает корреспондентка.

В издевательстве над молодым человеком она обвиняет одного из бойцов 128-й бригады ВСУ, которого она узнала по фото в соцсети, и мужчин, которые с ним были.

"Были еще неустановленные лица, которые тоже били его и издевались. Вырывали волосы, таскали по асфальту, унижали и били по всему что можно", — рассказывает девушка.

После этого, по ее словам, парень пытался покончить с собой, и его доставили в больницу.

Ряд пабликов считают, что это тот случай попытки самоубийства, о котором сообщил ТЦК Хуста.

"Сообщаем, что 13 марта 2024 года гражданина Хабарова Е.В. представители ГПСУ задержали при попытке незаконного пересечения границы. В дальнейшем пограничники доставили его в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Гражданин Хабаров Е.В. сидел на полу со следами крови и порезами на руках. Военнослужащими ТЦК и СП была оказана неотложная домедицинская помощь и вызвана полиция и карета "скорой помощи", которая доставила гражданина в Хустскую городскую больницу. Врачи зафиксировали попытку суицида. По данному факту проводится служебная проверка", — говорится в сообщении.

Напомним, что 14 марта в Закарпатском ОТЦК и СП сообщили о начале проверки случая, когда люди в военной форме пытались силой затянуть мужчину в микроавтобус.