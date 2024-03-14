На Закарпатье люди в военной форме "запаковали" мужчину в бус: ТЦК проводит проверку (видео)

В соцсетях представители Закарпатского областного ТЦК и СП заявили, что по факту инцидента происходит выяснение действующих лиц на видео и обстоятельств, при которых возник конфликт.

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Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки проводит проверку из-за обнародованной в сети видеозаписи, на которой несколько человек в военной форме силой пытались затащить в микроавтобус мужчину в городе Мукачево. Об этом в Закарпатском ОТЦК и СП сообщили на Facebook-странице.

"Сетью интернет распространяется видео, на котором зафиксирован инцидент между людьми в военной форме и гражданским возле транспортных средств. Сообщаем, что по данному факту проводится проверка и выясняются действующие лица и обстоятельства, при которых возник конфликт", — говорится в сообщении.

В Мукачево люди в военной форме "запаковали" мужчину в бус: детали

Напомним, 4 марта депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола сообщил об инциденте в своем Telegram-канале. По информации депутата, соответствующая ситуация произошла утром в понедельник, 4 марта, на улице Потушняка.

На видео видно, как люди в военной форме пытаются затолкать мужчину в автобус, однако позже бросают его на землю. Впоследствии один из них толкает лежащего на земле мужчину ногой

Напомним, в начале декабря 2023 года в Ужгороде работники военкомата посетили один из местных тренажерных залов. Во время визита они проверили документы у присутствующих военнообязанных, а некоторым вручили повестку.

Также в ноябре во Львовском ТЦК силой загрузили мужчин в машину и повезли в неизвестном направлении. Кроме того, на Тернопольщине произошла драка в помещении военкомата: работник учреждения, как подозревают, мог избить харьковчанина, задержанного на полпути к незаконному пересечению границы.