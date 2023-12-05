Мобилизация в Украине: Ужгородский ТЦК выдавал повестки в тренажерном зале, — соцсети (фото)

Во время визита людей в форме в тренажерный зал в Ужгороде несколько мужчин получили повестки, при этом реакции районного и областного военкоматов пока нет.

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В Ужгороде работники военкомата посетили один из местных тренажерных залов. Во время визита они проверили документы у присутствующих военнообязанных, а некоторым вручили повестку. О ситуации с Ужгородским районным территориальным центром комплектования (ТЦК) говорится в местном Telegram-канале "Ужгород LIVE | Закарпатье".

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Авторы канала опубликовали видео, снятое, как утверждают, в ужгородском тренажерном зале. Видно помещение, заполненное мужчинами, которые пришли позаниматься спортом. Несколькими группами стоят граждане в военной форме, некоторые — с автоматами. Военные общаются с посетителями, проверяют у них документы, свидетельствует запись.

В заметке указано, что на видео — визит работников Ужгородского терцентра комплектования. Утверждают, что в итоге получили повестки некоторые спортсмены и их тренеры.

Отметим, видео с места событий в Ужгороде появилось в сети в 19:36 5 декабря. На записи не слышно, о чем говорят люди, поэтому нет уверенности, что там на самом деле происходит.

Скандал в ТЦК — реакция Ужгородского военкомата

На странице Facebook Ужгородского районного территориального центра комплектования на сегодня нет комментариев относительно событий, зафиксированных на видео. Также нет реакции на странице Закарпатского областного ТЦК: в последнем посте поздравляют с Днем волонтера.

Ранее СМИ рассказывали о различных случаях, которые происходят, когда работники ТЦК пытаются вручить людям повестку, чтобы они пошли в армию и стали на защиту Украины.

В частности, осенью несколько инцидентов произошли на западе Украины. Например, во Львовском ТЦК силой загрузили мужчин в машину и повезли в неизвестном направлении. Кроме того, на Тернопольщине произошла драка в помещении военкомата: работник учреждения, как подозревают, мог избить харьковчанина, задержанного на полпути к незаконному пересечению границы.

В начале ноября в Минобороны Украины заявили, что планируют реформировать систему мобилизации в ряды ВСУ, ранее писал Фокус. Согласно обновленной концепции, будут менять принципы работы военкомов, усовершенствуют систему военно-врачебных комиссий, будут внедрять систему рекрутинга.

В то же время в Запорожье приняли решение о поквартирном обходе, во время которого работники ТЦК могут вручить повестку военнообязанному. Между тем представители украинской власти указывают, что могут изменить закон о мобилизации и начать увольнять из армии людей, которые воюют достаточно долго. Отмечают, что в таком случае мобилизационные мероприятия, вероятно, усилятся.