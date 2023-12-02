В Украине обходят квартиры призывников, чтобы вручить повестки: юрист ответил, законно ли это

В Запорожье уже несколько дней по-новому проводят мобилизационные мероприятия. Юрист Ростислав Кравец объяснил, могут ли работники ТЦК законно проникнуть в жилье уклонистов.

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В Запорожье уже третий день работники ТЦК и представители "Муниципальной стражи" проводят поквартирный обход военнообязанных и выписывают повестки. О новых правилах мобилизации в городе в комментарии "ТСН" 2 декабря рассказал первый заместитель мэра Александр Власюк.

"Идет война, а наша прямая обязанность — помогать ВСУ, к которым относятся ТЦК. Есть основная задача — оповещение тех мужчин, которые должны явиться в ТЦК и сверить там свои данные", — напомнил он.

Чиновник отметил, что речь идет об украинцах, которые во время военного времени не ходили в военкоматы. По его словам, представители горсовета не вручают повестки, но контролируют ситуацию, чтобы возможные конфликты не перерастали в драки.

"Наша задача — охрана общественного порядка. Это не шпионские игры, нет цели кому-то выбивать двери. Ни в коем случае. Все это мы довели до сведения руководителей ОСМД", — объяснил Власюк,

В запорожском КП "Муниципальная стража" также подтвердили, что сопровождают работников ТЦК, но повесток не вручают.

"Мы имеем право только обеспечивать общественный порядок", — отметила пресс-служба предприятия.

Могут ли работники военкомата проникать в жилье: ответ юриста

Адвокат Ростислав Кравец заверил, что вопрос полномочий представителей ТЦК и "Муниципальной стражи" однозначно решает закон. Ни работники военкоматов, ни работники КП, ни даже полицейские не имеют права проникать в жилье военнообязанных.

"Это возможно только в тех случаях, когда нужно спасти жизнь, когда есть угроза уничтожения имущества или непосредственно у них есть решение суда на проникновение в жилище. В других случаях они не имеют права проникать в помещение, заходить на частные дворы. Если такое происходит — это незаконное проникновение", — заявил Кравец.

Напомним, в Закарпатской области с 1 декабря ввели проверку документов у граждан. Соответствующее решение будет действовать до завершения военного положения в Украине.

В Одессе ввели дополнительные выплаты мобилизованным жителям города. Каждый одессит, который пойдет воевать в ВСУ, сможет получить 20 тысяч гривен. Похожую доплату предложили и в Киеве.