Мобилизации в Украине с 1 декабря: кто имеет отсрочку от призыва

В стране продолжается мобилизация, но часть граждан имеет право на отсрочку. Сейчас студентов не призывают в армию, но вскоре ситуация может измениться.

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В Украине продлили военное положение до 14 февраля 2024 года. Также продолжает действовать всеобщая мобилизация населения. В том, кто не подлежит призыву в декабре, разобрались журналисты "24 канала".

Сейчас мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако часть граждан имеет право на отсрочку от военной службы. Соответствующий перечень расширили в августе этого года, с тех пор он не менялся.

Мобилизация в Украине: кто имеет отсрочку?

Право на отсрочку имеют следующие категории граждан:

работники, имеющие бронь за госорганами, предприятиями, учреждениями или организациями;

многодетные родители и родители-одиночки;

лица с инвалидностью I — III групп;

граждане, которые являются опекунами лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

украинцы, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I — II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной комиссией;

лица, которые воспитывают несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

граждане, которые ухаживают за родными с тяжелыми болезнями или инвалидностью I — II групп;

украинцы, чьи родственники погибли или считаются пропавшими без вести во время обороны в период полномасштабной войны или АТО.

Студенты в возрасте от 30 лет, которые получают второе высшее образование, в декабре этого года также мобилизации не подлежат. Однако в Украине уже разрабатывают законодательные изменения, которые лишат часть таких лиц отсрочки.

Напомним, в СМИ разобрались, какие категории украинцев подлежат мобилизации в декабре. Кроме того, секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко рассказал, какие планируются изменения.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что столичный городской совет рассматривает идею выплачивать 30 тысяч гривен мобилизованным киевлянам. Похожее предложение уже принял Одесский горсовет.