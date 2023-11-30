Усиление мобилизации в Украине: кого могут призвать в декабре и что хотят изменить

Усиление мобилизационных мероприятий зависит от Генштаба ВСУ и, по словам нардепа Сергея Рахманина, уже проводилось. В то же время правительство готовит изменения, касающиеся отсрочек от службы.

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В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация населения. Журналисты NV разобрались, кого могут призвать с 1 декабря и какие планируются изменения.

Усиление мобилизации в Украине

Нардеп и член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин объяснил, что запросы на увеличение количества мобилизованных подает Генштаб ВСУ.

"Есть такое понятие — мобилизационный план. Увеличение или уменьшение этих планов зависит от потребностей Генштаба", — подчеркнул он.

Депутат добавил, что в случае необходимости усилить мобилизацию ТЦК могут обязать призвать определенное количество лиц с нужными специальностями.

На это влияют следующие факторы:

подготовка наступательной операции;

потребность в отражении вражеского наступления.

"Когда планировалась большая операция (которая и сейчас продолжается), то, начиная с ноября и примерно по апрель-май мобилизационные планы существенно увеличивались. Соответственно, потом эти планы уменьшились", — рассказал Рахманин.

Кто подлежит мобилизации с 1 декабря?

По возрасту и опыту в Украине могут призвать мужчин:

18-60 лет, если есть опыт службы;

27-60 лет, если нет.

По состоянию здоровья мобилизуют тех, кто:

годный в мирное и военное время;

не годен в мирное время и ограниченно годен — в военное;

ограниченно годен в мирное время и годный — в военное.

По учету украинцам грозит призыв, если они:

были сняты, но прошло основание для этого;

были исключены, но не осуждены и имеют ограниченную пригодность.

В случае наличия отсрочки граждане не подлежат мобилизации, но могут вступить в ряды ВСУ добровольно. Женщин, которые стоят на воинском учете, также сейчас не призывают.

Мобилизация в Украине: какие изменения планируются?

Секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко отметил, что проблемы с мобилизацией условно больше проблем с боеприпасами. Поэтому в Украине планируют ввести некоторые изменения.

"Там увеличиваются полномочия ТЦК. Потому что сейчас много вопросов со стороны ТЦК и со стороны тех граждан, кого они пытаются мобилизовать. По факту ТЦК не имеет никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, требовать у него документы. Поэтому расширяются права", — рассказал он.

Кроме того, в Украине хотят отменить право на отсрочку для мужчин, которые пошли получать второе и третье образование для этого. Также изменения должны коснуться тех, кто служит несмотря на ограниченную пригодность.

"Есть много людей, которые призвались в первые дни войны, не имея здоровья, и прослужили уже почти два года. И у них это здоровье не появилось ни откуда, а еще ухудшилось. И здесь надо продумать вопрос демобилизации таких людей", — объяснил Костенко.

Напомним, спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что мобилизация в Украине идет по плану. Он рассказал, что не все мобилизованные сразу с ТЦК попадают в армию.

Боевой медик и сержант Алина Сарнацкая заявила, что женщины должны наравне с мужчинами защищать страну. Она объяснила, что речь идет только о тех, у кого нет права на отсрочку.