Мобилизация в Украине: куда обращаться, чтобы вступить в желаемое подразделение ВСУ

Чтобы стать членом Вооруженных сил Украины, необходимо обратиться напрямую к подразделениям, где хочет служить военнообязанный, или следить за военными вакансиями через специальные платформы.

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В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет могут быть подвергнуты призыву или иметь возможность подписать контракт для прохождения военной службы. Об этом говорится в материале издания "Украинская правда. Жизнь".

Как отмечают в источнике, военкомат не всегда индивидуально подходит к пожеланиям военнообязанных – мобилизованного направят не туда, куда он хочет попасть, а туда, где нуждается. Чтобы успешно вступить в ВСУ необходимо проделать следующие шаги.

Обратиться напрямую к подразделениям

Различные военные подразделения могут иметь разные требования, вакансии и правила, касающиеся мобилизации и перевода. Это обусловлено спецификой задач, обязанностей и требований к личному составу в зависимости от функциональной специализации каждого подразделения.

Общая рекомендация от экспертов – следить за страницами подразделений в соцсетях (Facebook, Instagram, Telegram, сайт), где сообщают о наборе.

Воспользоваться платформами с военными вакансиями

Этот вариант предоставляет возможность немедленно начать карьеру в области, которая вас особенно привлекает. Одной из таких платформ для трудоустройства является Lobby X, занимающаяся набором персонала в Силы обороны с июля 2022 года.

На портале можно найти вакансии как на боевые, так и на небоевые должности.

Работу в оборонной отрасли можно искать и на портале вакансий от Государственной службы занятости (например, здесь публикуют вакансии от ТЦКСП) и на Work.ua.

Напомним, начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что гражданина, который пришел в ТЦК, не отправят сразу в ВСУ. Военнообязанный должен предоставить свои учетные данные, его могут мобилизовать по определенному направлению, если по состоянию здоровья и специальности он подходит.

19 ноября командир 1 штурмового батальона, 3 ОШБр ВСУ Петр "Ролло" Горбатенко заявил, что в Украине нужна более расширенная мобилизация. По его словам, в армию призывать нужно 18-20-летних мужчин, в том числе и студентов.